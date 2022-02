Roland Emmerich: "Warum mache ich das alles?"

(c) imago (Charlie Steffens)

In der von Comic-Franchise-Verfilmungen dominierten Kinowelt ist Roland Emmerich mit seinen Katastrophenfilmen ein Relikt. „Moonfall“ hat er nun ohne große Studios gedreht: Damit ist der Film eine der teuersten Independent-Produktionen der Geschichte.

Dreißig Jahre ist es her, dass Roland Emmerich mit „Universal Soldier“ endgültig auch in den USA der Durchbruch als Blockbuster-Regisseur gelang. Nach Welterfolgen wie „Independence Day“, „Godzilla“, „The Day After Tomorrow“ und „2012“ schlägt der Stuttgarter nun mit „Moonfall“ das nächste Kapitel auf. Der Katastrophen-Science-Fiction-Film ist Kino, wie der 66-Jährige es liebt: groß, laut, bombastisch und nicht gerade bierernst, mit einer Bedrohung aus dem Weltall und Endzeitstimmung auf der Erde.

Herr Emmerich, Sie waren schon mitten drin in der Vorbereitung für „Moonfall“ als 2020 die Corona-Pandemie erst einmal für Stillstand sorgte. Wie weit war das Projekt schon vorangeschritten?