Appell aus der ÖVP für eine „gänzliche Öffnung“

Die Coronazahlen sind auf hohem Niveau rückgängig. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner will keine Schranken mehr.

Wien. Während am Samstag Ungeimpfte wieder in allen Geschäften einkaufen oder zum Friseur gehen durften, ist die Coronawelle weiterhin auf hohem Niveau rückläufig. Am Samstag wurden 31.128 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Es ist der dritthöchste Samstagswert. Vor einer Woche wurden 32.258 neue Fälle registriert, vor zwei Wochen waren es sogar noch 34.748 gewesen.

Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 23 auf 14.360. In Spitälern mussten am Samstag 2032 Infizierte behandelt werden – um 42 weniger als noch am Freitag. Innerhalb der vergangenen Woche mussten aber 149 Patienten neu aufgenommen werden, das ist eine Steigerung von acht Prozent. Auf Intensivstationen lagen am Samstag 185 Schwerkranke, um drei weniger als am Vortag, im Wochenvergleich gab es einen Rückgang von 13 Patienten.

Inmitten dieser Zahlen lädt die Bundesregierung am Mittwoch zu einem Öffnungsgipfel mit den Landeshauptleuten. Wohin die Richtung gehen soll, lässt sich aus Äußerungen des Vorarlberger Landeshauptmanns Markus Wallner (ÖVP) erahnen. Er sei dafür, „endgültig und gänzlich zu öffnen“, sagte Wallner im ORF. Auch Vertreter der Nachtgastronomie erklärten, mit Öffnungsschritten für sie zu rechnen.

Zur Impfpflicht meinte Wallner, er warne vor einem „generellen Abschaffen der Impfpflicht“. Man solle sich aber nach Absprache mit Experten und einem Blick auf den Herbst überlegen, welche Schritte jetzt kommen und „wie man mit den Strafen umgeht“. Zuletzt hatte ja etwa Salzburgs ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer sich skeptisch gezeigt, ob man wirklich ab 16. März Ungeimpfte bestrafen soll.

Mehrere Maßnahmengegner akzeptierten indes nicht, dass der für Freitag in Wien geplante Autokorso wegen Abgas- und Lärmbelastung sowie Blockadeankündigungen polizeilich untersagt worden war. Es kam zu 1605 Anzeigen, 41 Organmandaten, drei Kennzeichenabnahmen und zwei Führerscheinabnahmen. In St. Johann am Steinfelde (Bezirk Neunkirchen) flog wiederum ein illegal betriebenes Gasthaus auf. 61 Gäste hatten keinen gültigen 2G-Nachweis.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2022)