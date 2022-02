Annalena Baerbock und die neue Aktivisten-Diplomatie

(c) imago images/photothek (Florian Gaertner via www.imago-images.de)

Die deutsche Außenministerin holt eine Greenpeace-Managerin: Damit untermauert sie ihren Plan von der Klima-Außenpolitik. Wohin führt der?

Es gibt ein Foto aus dem Zug. Links sitzt Greta Thunberg, die heute 19-jährige Klimaschutz-Ikone aus Schweden. Rechts neben ihr eine Frau mit blonden Locken. „Wir reisen beide mit dem Zug, nicht im Privatjet, nach Hause“, hat sie zu dem Bild geschrieben, das sie vor drei Jahren auf Twitter stellte. „Wir sind beide entschlossen, alles zu tun, das nötig ist, um den Zorn in Maßnahmen umzuwandeln.“

Die Frau neben Greta Thunberg heißt Jennifer Morgan. Sie ist 55 Jahre alt, US-Bürgerin und die internationale Chefin der millionenschweren Umweltlobby-Gruppe Greenpeace. Am 1. März wird sie den Job wechseln: Aus der Aktivistin und Lobbyistin soll eine deutsche Diplomatin werden. Nun soll sie im Auftrag der deutschen Steuerzahler „den Zorn in Maßnahmen umwandeln“, im Original mit Thunberg hieß es „turn anger into action“.