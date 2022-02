Der ewige Liebling der Saison

(c) imago images/Cavan Images (Cavan Images via www.imago-images.de)

Die Monstera von Picasso soll ihn fast »aufgefressen« und sein Bad in Beschlag genommen haben.

Die vielleicht beliebteste Modepflanze aller Zeiten ist die Monstera deliciosa, auch Fensterblatt genannt. Wer die südamerikanische Pflanze nach Hause holt, braucht wenig, außer sehr viel Platz.

Im vergangenen Herbst fand statt, was unter Gartenmenschen jeden Herbst stattfindet. Die im Sommer auf Terrassen und Balkonen unter der Freiheit des Himmels, des Regens und des Windes gekräftigten und entsprechend gewachsenen Zimmerpflanzen wurden in Sicherheit gebracht und in die Wohnungen zurückgeschleppt.

Und da das Verhältnis von Biomasse und Raumvolumina nach einer draußen unter Idealbedingungen verbrachten Vegetationsphase ein Zusammenleben oftmals schwierig macht, wurden Abnehmer für diverse ins Kraut geschossene Monstrositäten gesucht. Das geschieht gewöhnlich im Freundeskreis, und aufgrund gewisser Umstände, die hier keine Rolle spielen, landeten mehrere Exemplare einer südamerikanischen Pflanze namens Monstera deliciosa unter meinem Dach.