Der Doping-Krimi um die Eis-Prinzessin

Darf die derzeit beste Eiskunstläuferin der Welt noch einmal antreten? Die Causa Kamila Walijewa im Überblick.

Kamila Walijewa trainiert weiter auf dem olympischen Eis von Peking. Auch am Samstag probte Russlands Eiskunstlaufwunder im Capital Indoor Stadium für das erhoffte Einzel-Gold. Doch ob Walijewa noch einmal bei den Winterspielen antreten darf, entscheiden die Sportrichter. Der Skandal um die 15-Jährige ist zu einer schweren Belastung für die Spiele geworden.

Ausgelöst hat die Affäre ein Dopingtest des Supertalents bei den russischen Meisterschaften in St. Petersburg am 25. Dezember. Weil das Moskauer Dopinglabor seine internationale Zulassung im Zuge des Staatsdoping-Skandals verloren hat, wird der Test in Stockholm ausgewertet. Dort wird in Walijewas Probe das verbotene Herzmittel Trimetazidin nachgewiesen. Das Ergebnis erreicht die russische Anti-Doping-Agentur (Rusada) deren Angaben zufolge aber erst am 7. Februar – also ungewöhnlich spät. Zu diesem Zeitpunkt hatte Walijewas das russische Team in Peking bereits zum Olympiasieg im Teambewerb geführt.