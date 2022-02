Alexander Stöckl: Ein Tiroler half Norwegen auf die Sprünge

(c) imago images/Sammy Minkoff (Sammy Minkoff via www.imago-images.de)

Es war ein „ganz spezieller Augenblick“, sagt der seit 2011 in Norwegen arbeitende Cheftrainer Alexander Stöckl. Effektivität und Teamwork seien die Trümpfe, Gold für Marius Lindvik mehr als nur ein Meilenstein.

Der bis Samstag letzte norwegische Skisprung-Olympiasieger von der Großschanze war auf österreichischem Boden gekürt worden. Toralf Engan hatte 1964 auf dem Innsbrucker Bergisel triumphiert. 58 Jahre dauerte es bis die stolze nordische Nation Norwegen mit Marius Lindvik nun wieder über Gold vom großen Bakken jubeln durfte. Und es brauchte einen Österreicher, um den 23-Jährigen dorthin zu führen. Alexander Stöckl hat beim Triumph als Chefdirigent Regie geführt.

Seit 2011 fungiert der gebürtige Tiroler als norwegischer

Teamchef. Elf Jahre, in denen er schon viele Erfolge verantworten

durfte. “Das ist ein ganz spezieller Augenblick für das ganze Team“,

wusste Stöckl diesen für ihn und seine Wahlheimat historischen

Erfolg aber besonders zu schätzen. “Dass wir einen Athleten im

Einzel ganz oben haben - speziell auf der Großschanze. Das ist sehr,

sehr lange her, dass das in Norwegen der Fall war.“

Lindvik sei ein talentierter Bursche mit der Stärke, dass er im

Wettkampf immer seine Leistung bringe. “Es ist egal, welcher

Wettkampf das ist. Wenn er in Form ist, ist er in Form“, erzählte

Stöckl. “Er lässt sich wenig beeinflussen von dem, was rundherum

passiert. Er vertraut auf seine Technik und auf das Trainerteam und

die Leute, die sich mit dem Material beschäftigen, damit er seinen

Sprung machen kann und damit es dann reicht.“

Im Normalschanzen-Bewerb hatte Lindvik die Qualifikation

gewonnen, war dann aber nur Siebenter geworden. Im Mixed fiel sein

Team nach Disqualifikationen der zwei norwegischen Frauen der Equipe

auf Rang acht zurück. Am Samstag landete er in der Ausscheidung

erneut auf Platz eins, brachte es diesmal als Halbzeit-Zweiter aber

ins Ziel. Schon im Jänner hatte Lindvik auf drei Großschanzen

gewonnen, nämlich in Bischofshofen, Zakopane und Willingen.

“Nach dem Normalschanzen-Bewerb habe ich mich gesammelt und mich

auf die Großschanze konzentriert“, erklärte er. “Ich wusste, dass

(der letztlich zweitplatzierte Ryoyu, Anm.) Kobayashi wirklich stark

ist, wenn er mal in Führung ist. Daher musste ich alles in den

zweiten Sprung legen.“ Mit dem Team hat Lindvik am Montag im

Teambewerb nun die Chance zum Nachdoppeln. Mit Halvor Egner Granerud

(8.) hat es jedoch sonst nur ein Norweger in die Entscheidung

geschafft.

Es wird also an Stöckl liegen, eine ausgeglichen starke

Mannschaft an den Start zu bringen - aber nicht nur an ihm, glaubt

man seinen Worten. Denn Teamwork werde bei “Norge“ groß geschrieben.

“Wir alle versuchen uns immer weiterzuentwickeln, uns immer neu zu

erfinden. Jeder kann seine Kompetenz ausleben und erhält

Verantwortung. Es ist wichtig für uns, dass das Trainerteam wächst,

sich weiterentwickelt und dafür sorgt, dass die Athleten vorne dabei

sind.“

Dementsprechend effektiv werde bei den Norwegern gearbeitet, so

Stöckl. Und das bei einem im Vergleich zu manch anderen Nationen

begrenztem Budget. Die pekuniären Mittel will der Coach aber nicht

zum Thema machen. “Es geht darum, aus dem, was man hat, das Beste

herauszuholen. Unsere Stärke ist, dass wir aus jeder Ressource und

Kompetenz das meiste herausholen. Wir sitzen die ganze Nacht und

überlegen, wie wir besser skispringen können.“

Dazwischengefunkt hat da in diesem Winter das Coronavirus. Auch

Lindvik war zumindest als Kontaktperson betroffen bzw.

eingeschränkt. Da all diese Hürden überwunden wurden, schätzt Stöckl

den Erfolg seines Schützlings noch höher ein. “Das Trainerteam, die

Betreuer, das Olympische Komitee hat da Unglaubliches geleistet mit

der Logistik und Athleten-Austausch, damit wir mit der ganzen

Mannschaft da stehen können.“ Und Lindvik zuoberst.