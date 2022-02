Kleinflugzeug verliert bei Flug über Kärnten die Pilotentür

Der Pilot, ein 68-jähriger Mann aus der Steiermark, schaffte es, umzudrehen und wieder sicher in Klagenfurt zu landen.

Ein Kleinflugzeug hat am Samstagnachmittag während eines Fluges nördlich von Klagenfurt die Pilotentür verloren. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte sich die Tür kurz nach dem Start gelöst. Der Pilot, ein 68-Jähriger aus der Steiermark, schaffte es, umzudrehen und wieder sicher in Klagenfurt zu landen.

Der Pilot war kurz vor 15.00 Uhr in Klagenfurt gestartet und wollte in Richtung Steiermark fliegen. Kurz nach dem Start öffnete sich aus ungeklärter Ursache die Pilotentür. Dem Piloten gelang es nicht, die Tür wieder zu schließen, er drehte um, um wieder zum Flughafen Klagenfurt zurückzufliegen. Gleich danach wurde die Tür aus der Verankerung gerissen und stürzte bei St. Veit an der Glan über unverbautem Gebiet zu Boden.

Durch die Sogwirkung wurde auch das Headset des Piloten beschädigt, eine Funkverbindung war nicht mehr möglich. Also musste er ein Notsignal absetzen, um sich mit dem Tower für die Landung in Verbindung zu setzen. Nach ersten Erkenntnissen kamen durch den Vorfall keine Personen zu Schaden.

(APA)