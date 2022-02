In einer pessimistischen Zeit kann gerade die Börse auf ihre Art für Optimismus sorgen. Mit einer wichtigen Tugend und diesen drei deutschen Aktien - die auch Neueinsteigern den Börsenstart erleichtern - stellt er sich ein.

In einer Zeit der pandemischen Hysterie, die in eine panische Dauerangst mit depressivem Grundrauschen und entsprechendem Pessimismus gekippt ist, sei daran erinnert, dass wenigstens die Börse im Grunde genommen ein Hort des Optimismus ist. Das ist natürlich in einer Zeit der Korrektur und großer Unsicherheit bei den Anlegern nicht so augenscheinlich.

Mit Optimismus ist aber auch gar nicht gemeint, dass die Kurse immer steigen müssten – ein solches Versprechen geben nur Scharlatane ab. Der wahre Optimismus, von dem hier die Rede sein soll, besteht einerseits darin, dass die Weltwirtschaft langfristig steigt und das Gros der Aktien daher nach Korrekturen auch wieder anziehen wird. Und er besteht andererseits darin, dass an der Börse auch in schwierigen Zeiten immer was geht. Sich die jeweils aktuell besten Aktien herauszupicken, ist zwar eine unerreichte Kunst. Aber wenn man sein Depot genügend streut, werden fallende Kurse bei den einen Aktien durch Gewinne bei anderen immerhin zum Teil wettgemacht – eine Absicherung gegen größere Rücksetzer.

Warum vor diesem Hintergrund Aktien in Österreich dennoch verpönt sind, sodass nur 13 Prozent der Bürger welche besitzen, während wöchentlich Millionen wie in einem Nationalsport in Lotto und Rubbellose gesteckt werden, lässt sich schwer verstehen. Und zwar umso schwerer, als bei den Glücksspielen das Geld in den meisten Fällen zu hundert Prozent verloren ist, während bei Aktien Rücksetzer ja in fast allen Fällen wieder aufgeholt werden.

Leicht macht es einem die Börse gegenwärtig freilich nicht. Sie reagiert halt auf das, was alles so schief läuft. In erster Linie die ausufernde Inflation mit der gestiegenen Sorge, dass einerseits die USA bei den Zinserhöhungen zu rasant vorgehen könnten und dass andererseits die Europäische Zentralbank – trotz einem nun etwas restriktiveren Ton – wohl zu untätig ist. Und die geopolitische Hochspannung rund um die Ukraine ist natürlich ebenso Gift und erfordert auch bei Aktionären ein genaues Hinsehen, welche Aktien von einer Eskalation besonders betroffen wären.

Welche Königstugend aktuell wieder einmal gefordert ist und wo man jetzt zukaufen könnte?