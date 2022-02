LeBron James knackt Abdul-Jabbars-Rekord

(c) imago images/Marc Bremer (Marc Bremer via www.imago-images.de)

Kareem Abdul-Jabbar, der in seiner Karriere auf 44.149 Punkte kam, hat LeBron James überholt. In der prestigeträchtigeren Kategorie, Punkte in der Hauptrunde, führt die „Skyhook-Ikone“ noch.

LeBron James ist der erfolgreichste Werfer der NBA-Geschichte und hat in Spielen der Hauptrunde und Playoffs mehr Punkte erzielt als jeder andere Basketball-Profi. Bei der knappen 115:117-Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors überholte James nun Kareem Abdul-Jabbar, der in seiner Karriere auf 44.149 Punkte gekommen war. James steht nun bei 44.157. In der prestigeträchtigeren Kategorie, Punkte in der Hauptrunde, führt der von 1969 bis 1989 aktive Abdul-Jabbar noch mit 1861 Zählern Vorsprung.

"Es ist nicht leicht für mich, darüber zu sprechen, weil ich es hasse, wenn es bei einer Niederlage passiert", sagte James nach dem nächsten Meilenstein seiner eindrucksvollen Karriere. Er sei sehr dankbar dafür, so lange aktiv zu sein, sagte James, der gegen die Warriors am Ende auf 26 Punkte kam. "Ich liebe Basketball, ich liebe es, ein Teil der NBA zu sein und die Möglichkeit zu haben, so viele Generationen zu inspirieren", sagte James. "Ich denke, das ist eine große Sache."

"Das ist ziemlich cool. Es ist unglaublich", sagte Lakers-Coach Frank Vogel bereits vor dem Spiel. "Alles, was er während seiner Karriere getan hat, ist einfach bemerkenswert. Deshalb glaube ich, dass er der Größte ist, der jemals gespielt hat."

