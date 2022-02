Frau erbt nicht, weil sie Mann zu nahe stand

Hätte eine Frau eine lockerere Beziehung mit ihrem Ex gehabt, wäre ihr ein Erbe zugestanden. Weil es laut Gericht aber eine Lebensgemeinschaft war, geht sie leer aus.

Wien. Seit rund fünf Jahren gelten neue Erbregeln. Und eine davon besagt, dass zugunsten eines Partners abgefasste Testamente automatisch ungültig werden, wenn man mit ihm verheiratet oder in einer Lebensgemeinschaft war, diese Partnerschaft aber nach Abfassung des letzten Willens endete.

Doch nun stand man in einem aktuellen Fall vor dem Problem, dass eine in der letztwilligen Verfügung bedachte Frau einwandte, dem Verblichenen doch gar nie so nah gestanden zu sein. Und tatsächlich hatten die beiden, obwohl sie jahrzehntelang eine Beziehung führten, nie zusammen gewohnt. Sie hatten auch nicht gemeinsam geurlaubt und keinen gemeinsamen Haushalt geführt. War das also keine Lebensgemeinschaft, sondern nur eine lockerere Beziehung, an deren Ende der Gesetzgeber aber offenbar keine erbrechtlichen Folgen knüpfen wollte?