Dieser Anna Bolena fehlt das Diven-Gen

Bei der Wiederaufnahme von Donizettis „Anna Bolena“ sang erstmals Diana Damrau die Titelpartie: freundliche Zustimmung für einen lauen Abend voll leer anmutender Nachahmung.

„Vedovi della Callas“, die Witwer der Callas: So hießen seinerzeit jene trauernden Fans mit dem exzellenten Gedächtnis, die nach ihrer adorierten Primadonna assoluta keine andere mehr gelten lassen wollten und konnten. Das musste zum Beispiel auch Mirella Freni erfahren, als sie sich 1964 an der Scala unter Karajan an „La Traviata“ wagte – eine Partie, die ihr hörbar überhaupt nicht lag: Ein Buhsturm ging über sie nieder, sie zog sich aus der Produktion zurück. Anna Moffo übernahm gerade einmal zwei Folgevorstellungen, bevor das Stück auf Jahrzehnte vom Spielplan der Scala verschwand.

Bald 60 Jahre nach Frenis schwärzestem Karrieretag hat auch die im Oktober 2021 verstorbene Edita Gruberová ihre treuen Hinterbliebenen. Sie waren entweder nicht im Haus, als Diana Damrau nun ihr Wiener Rollendebüt als tragische Titelheldin von Donizettis „Anna Bolena“ gab, oder zu höflich, um ihre Enttäuschung kundzutun. Aber Hand aufs Herz: Auch ohne ausdrücklichen Gefolgschaftseid zugunsten dieser oder jener Sopranistin bedauerte man den unerfüllten Rest dieses bemühten Abends, einer merklichen Steigerung zum Trotz. Denn Damrau gelang es nicht in einem Moment, aus dem Schatten übermächtiger Vorgängerinnen herauszutreten und sich die Partie souverän zu eigen zu machen.