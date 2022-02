Maskenpflicht am Platz fällt ab 21. Februar in allen Schulen

Ab dem heutigen Montag müssen Volksschüler am Sitzplatz keine Maske mehr tragen. Ab kommender Woche gilt diese Regel auch an den anderen Schulen. Auch (mehrtägige) Schulveranstaltungen wie Skikurse sind ab dann wieder möglich.

Für Wien und Niederösterreich gehen heute die Semesterferien zu Ende, nun sind fünf weitere Bundesländer an der Reihe. Abgelöst werden auch einige der derzeit gültigen Corona-Maßnahmen an Schulen: Für alle Volksschüler, die ab heute wieder die Schulbank drücken, gilt: Sie müssen am Sitzplatz keine Masken mehr tragen. Ab kommende Woche, ab 21. Februar, gilt das für alle Schulen, wie Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) im Ö1-"Morgenjournal“ ankündigte.

Daneben gibt es weitere Lockerungen: Schulveranstaltungen sind ebenfalls ab 21. Februar wieder möglich. „Auch mehrtägige Schulveranstaltungen wie Skikurse“, präzisierte der Bildungsminister. Im Schulgebäude und für Lehrer gilt die Maskenpflicht aber weiterhin. Im Turnunterricht muss seit 7. Februar keine Maske mehr getragen werden.

Seit Beginn des Schuljahrs mussten Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen außerhalb ihrer Klasse bzw. Gruppe Maske tragen, seit Ende November galt eine durchgängige Maskenpflicht. Für Volks- und Unterstufenschüler reicht dabei Mund-Nasen-Schutz, die Älteren brauchen eine FFP2-Maske.

„Mit Augenmaß vorgehen"

Dass nicht alle Maßnahmen aufgehoben werden, begründete Polaschek mit dem intensiven Austausch, der zwischen Schülern sowie Schülern und Lehrern und der Schulverwaltung stattfinde. "Wir müssen mit Augenmaß vorgehen." Wenn es eine weitere Entspannung der epidemiologischen Lage gibt, werde man weitere Lockerungen vornehmen.

Da stellt sich beispielsweise die Frage, ob auch die Quarantäneregeln an Schulen gelockert werden - derzeit gehen Klassen ab zwei Infektionsfallen ins Distance Learning. Polaschek sagte darauf, dass in „bestimmten Ausnahmefällen“ ohnehin davon abgewichen werden könne. „Das ist ein Grundsatz, aber keine ausschließliche Regel“. Würde es die regionale Lage erlauben, „kann man in bestimmten Fällen mehr Schülerinnen und Schüler haben und später ins Distance Learning gehen.“

Martin Polaschek hat auch keine Änderungen an der aktuellen Teststrategie angekündigt. So werden weiterhin alle Schülerinnen und Schüler unabhängig vom Impfstatus dreimal pro Woche getestet, mindestens zweimal mittels eines PCR-Tests. Außerdem ist die Präsenzpflicht ausgesetzt - Eltern können ihre Kinder also auch ohne ärztliches Attest entschuldigen. Externe Personen dürfen nur eingeschränkt an die Schulen - Sportangebote mit Vereinen sind etwa (außer an Schulen für Leistungssport) untersagt, gleiches gilt für Musikangebote. Elternsprechtage und Tage der offenen Türe dürfen nur digital stattfinden. Die sogenannte "Sicherheitsphase", in der die meisten geltenden Schulregeln festgeschrieben sind, endet am 28. Februar.

Tirols Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) und die Neos wollen schon jetzt eine Rückkehr zur Normalität an den Schulen und hatten zuletzt weitere Lockerungen gefordert. Anderen wiederum kommen die Lockerungen zu früh: Für Mikrobiologe Michael Wagner von der Uni Wien etwa, der für die Gurgelstudie an den Schulen verantwortlich war, sind Änderungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht nachvollziehbar, er hatte sich dafür ausgesprochen, bis Ostern zu warten.

(APA/Red.)