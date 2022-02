Kein weiterer Toter nach möglicher Vergiftung in Restaurant in Bayern

Acht Personen erlitten massive gesundheitliche Probleme. Ein 52-jähriger Mann starb bereits in der Nacht auf Sonntag. Womit die geteilte Flasche kontaminiert war, teilte die Polizei nicht mit.

Nach einer möglichen Vergiftung von Restaurantbesuchern im bayerischen Weiden in der Oberpfalz ist nach bisherigen Erkenntnissen kein weiterer Betroffener seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Gäste im Alter zwischen 33 und 52 Jahren hatten sich am Samstagabend eine Flasche geteilt, deren Inhalt offenbar kontaminiert war. Medienberichten zufolge wollte man die Teilnahme eines Freundes bei der Serie „Take Me Out“ feiern. Bei allen machten sich Vergiftungserscheinungen bemerkbar. Acht Betroffene kamen ins Spital, ein 52-Jähriger starb noch in der Nacht auf Sonntag.

In der Nacht auf Sonntag war zuvor die Polizei alarmiert worden, weil mehrere Menschen zwischen 33 und 52 Jahren während eines Lokalbesuchs in der Weidener Innenstadt massive gesundheitliche Probleme hatten. Als Polizei und Rettungsdienst eintrafen, lagen die Menschen teilweise auf dem Boden. Acht Verletzte wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht, der 52-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf starb noch im Laufe der Nacht.

Um welches Getränk es sich handelte, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht sagen. Eine Sonderkommission namens "Markt" hat die Ermittlungen übernommen. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, sagte eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk (BR). Man gehe nicht von Vorsatz aus und ermittle in alle Richtungen. Es werde außerdem derzeit keine bestimmte Person als Beschuldigter geführt, hieß es in dem BR-Bericht weiter.

