Tinder matcht jetzt „blind“

Neunzigerjahre erleben nicht nur in Sachen Mode und Musik ein Revival, auch in puncto Dating sehnt man sich nach früheren Methoden. Mittels neuer „Blind Date“-Funktion will Tinder diese aufgreifen.

Die Rolle einer „aufdringlichen Tante“ oder eines „wohlmeinenden Freundes“ will Tinder mittels neuer „Bild Date“-Funktion einnehmen. So heißt es zumindest in einer Erklärung. Die neue Funktion soll Suchenden die Möglichkeit geben, ihre Persönlichkeit in den Vordergrund stellen, „inspiriert von der alten Methode“. Man wolle damit an eine „Neunzigerjahre-Nostalgie“ der Generation anknöpfen. Inwiefern Blind Dates nun tatsächlich die Neunzigerjahre widerspiegeln, bleibt fraglich. Fest steht aber, Revival hin oder her, Tinder hat ebendieses neue Format.

Statt rechts und links zu swipen, vervollständigt man hierfür eine Reihe von klassischen Eisbrecher-Sätzen. „Es ist okay, ein Hemd __ Mal zu tragen, ohne es zu waschen“ liest man hier etwa oder „Ich mache Ketchup auf _____“. Auf Grundlage dieser und ähnlicher Aussagen werden Nutzerinnen und Nutzer dann gepaart. Nach einem Gespräch können sich beide erst für ein Match entscheiden und damit dann einen ersten Blick auf die Fotos des oder der Anderen werfen.

Blindes Vertrauen

Ursprünglich war Tinder nicht mehr als eine kreative Variante von Hot-or-Not - also einer Bewertung der Anderen auf Grundlage ihres Aussehens. Was für die Generation X und Millennials anfangs neu war und gut funktioniert hat, reizt Jüngere nun offenbar weniger. Und Tinder passt sich an. Einer Erklärung zufolge kam es in der Testphase der Funktion bereits zu 40 Prozent mehr Übereinstimmungen als im normalen Gebrauch, der das Einsehen von Bilder der Entscheidung voranstellt. Nutzerinnen und Nutzer würden nämlich die Chance bekommen, eine Person kennenzulernen, die sie sonst womöglich übersehen hätten.

