Nackt und normal: Adidas wirbt mit Brüsten

(c) imago images/Westend61

Nicht das Produkt, sondern wofür es gedacht ist, zeigt Adidas in seiner Kampagne.

Eine Werbekampagne für Sport-BHs zeigt Brüste in allen Farben, Formen und Größen. Im Netz gibt es dafür Lob und Kritik.

Brüste in allen Formen und Größen sind in der neuen Werbekampagne der Sprotmarke Adidas zu sehen. Beworben wird mit der Collage eine neue Sport-BH-Kollektion, denn, so heißt es auf Instagram: „Brüste aller Formen und Größen verdienen maßgeschneiderten Halt.“

Echt und öffentlichkeitswirksam

Tatsächlich stammen die 25 Paar gezeigten Brüste nicht von Models, sondern von ganz unterschiedlichen Frauen, fotografiert hat sie die Fotografin Sophie Ebrard. Die damit beworbene Kollektion umfasst Adidas zufolge immerhin 43 verschiedene Modelle - soll die Bandbreite an unterschiedlichen Brüsten also tatsächlich abdecken.

Auf Instagram, wo die Kampagne auf Beifall stößt, sind die Brustwarzen auf den Fotos allerdings unkenntlich gemacht, denn die Social-Media-Plattform ist dafür bekannt, keine weiblichen Brustwarzen zu zeigen. Auf Twitter sind die Fotos hingegen im Originalzustand zu sehen.

Body Positivity und Kommerz

Neben positivem Feedback äußern sich auch kritische Stimmen. Das Werben mit echten Körpern abseits des klassischen Schönheitsideals, um damit ein kommerzielles Produkt zu verkaufen, wird von einigen als scheinheilig betitelt. So würde Adidas zwar inklusive Größen anbieten, allerdings nicht für alle BH-Modelle.

Wie aus weiblichen Körpern Kapital geschlagen wird, ist schon länger allgegenwärtiges Thema. Längst sind es nicht mehr nur normschöne Models, die mit ihrem Körper Produkte präsentieren, gerade auf Social Media findet unter dem Hashtag #bodypositivity auch einiges an Werbung statt.

(red)