24.565 Corona-Neuinfektionen, Anstieg bei Hospitalisierungen

Am heutigen Montag wurden in Österreich 24.565 neue Fälle von Covid-19 registriert – das ist die niedrigste Zahl seit rund drei Wochen. Die Zahl der Kranken auf den Normalstationen steigt allerdings stark.

24.565 Corona-Neuinfektionen sind seit gestern in Österreich gemeldet worden, in der vergangenen Woche war die Anzahl der neuen Fälle häufig über 30.000 gelegen. 20 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind in den letzten 24 Stunden verstorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Todesopfer in Österreich auf 14.392.

Bei den Hospitalisierungen wurde zuletzt ein starker Anstieg verzeichnet. 63 Corona-Patienten mussten in den vergangenen 24 Stunden neu auf Normalstationen aufgenommen werden, hier sind mittlerweile 2141 Infizierte stationiert. So hoch war die Anzahl der Hospitalisierungen zuletzt Mitte Dezember.

Auf den Intensivstationen der Spitäler ist ein leichter Rückgang an Kranken vermeldet worden. Hier müssen mit gestrigem Stand drei Menschen weniger behandelt werden. 197 Patientinnen und Patienten müssen hier mittlerweile aufgrund des Coronavirus behandelt werden. Die Zahl ist in den letzten Wochen relativ unverändert geblieben.

Weitere Infos folgen.

(red.)