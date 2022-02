Steuereinnahmen 2021 trotz Pandemie auf Allzeithoch

Die Gesamtsteuereinnahmen im Vorjahr übertrafen den bisherigen Höchstwert von 90,9 Milliarden Euro deutlich. Insbesondere die Lohnsteuer verzeichnete mit einem Plus von 5,7 Prozent einen starken Anstieg.

Die Steuereinnahmen haben im Jahr 2021 die Pandemie überwunden. Bis auf wenige Ausnahmen lagen diese nicht nur über dem Vorkrisenniveau von 2019, sondern sogar auf einem Allzeithoch, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.

Agenda Austria

So übertrafen die Gesamtsteuereinnahmen im Vorjahr mit 95,7 Milliarden Euro deutlich den bisherigen Höchstwert von knapp 90,9 Milliarden Euro. Mit jeweils gut 30 Milliarden Euro sorgten Umsatz- und Lohnsteuer für die höchsten Einnahmen, insbesondere die Lohnsteuer habe mit einem Plus von 5,7 Prozent einen auffallend starken Anstieg verzeichnet. „Die Steuereinnahmen sind so hoch wie nie und Finanzminister Brunner ist trotzdem nicht bereit, die kalte Progression abzuschaffen“, hält Agenda Austria-Ökonom Marcell Göttert fest. „Dabei wäre es höchste Zeit die automatischen Steuererhöhungen zu beenden“, so Göttert.

(red)