Lothar Matthäus: „Salzburg tut mir leid“

Lothar Matthäus, 60, war bei Bayern und Salzburg engagiert, der TV-Experte erwartet eine „deutliche Reaktion“ des FC Bayern gegen Salzburg nach dem 2:4-Flop in Bochum.

Salzburg. 30.000 Zuschauer werden am Mittwoch in die Bullen-Arena strömen. Dazu läuft Live-TV, ist mit Bayern München ein Topklub der Gegner im Achtelfinal-Hinspiel zur Champions League (21 Uhr, live Sky, ServusTV) zu Gast und die Generalprobe wurde mit 2:1 gegen Rapid gewonnen: größer könnte die Vorfreude in Salzburg auf das anstehende Fußballspiel nicht sein.

Auch, dass Star-Torhüter Manuel Neuer ausfällt oder sich die Bayern gegen Bochum mit 2:4 in der Bundesliga blamierten, das gibt einigen Hoffnung auf eine Sensation. Andere wittern genau in dieser Niederlage die bitterste Ausgangslage, nun wäre der deutsche Rekordmeister vorgewarnt und darum bemüht, gegen Salzburg nicht die nächste Enttäuschung zu kassieren. Zumindest hat es Trainer Julian Nagelsmann so erklärt. Er werde an den „richtigen Schrauben“ drehen.

„Fremdkörper“ Upamecano

Auch Lothar Matthäus, 60 und einst bei beiden Vereinen als Spieler bzw. Co-Trainer im Einsatz, rechnet „mit einer deutlichen Reaktion“ der Münchner. „Loddar“, der jetzt als Sky-Experte auftritt, ist weiterhin um keinen Spruch verlegen. „Mir tun die Salzburger leid. Dem FC Bayern passieren nicht zwei Niederlagen hintereinander.“

Als Gefahr für den angestrebten internationalen Erfolg in dieser Saison benannte Matthäus die Defensivschwächen des Rekordmeisters. Er kritisierte Upamecano und Hernández, bei denen das „Preis-Leistungs-Verhältnis“ nicht stimme. Der Ex-Salzburger sei für ihn bisweilen ein „Fremdkörper“. (red)