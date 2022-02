Vor der sich aufbauenden Kriegskulisse versucht der deutsche Kanzler erst in Kiew und dann in Moskau einen bewaffneten Konflikt in der Ukraine zu verhindern. Teil eins seiner Reise ist der einfachere.

Nach einer dramatischen Zuspitzung der Ukraine-Krise in den vergangenen Tagen war es am Montag der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der am Montag nach Kiew gereist ist, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij zu treffen. Rein formal ist es sein Antrittsbesuch als Kanzler - gut zwei Monate nach seiner Vereidigung. Der Kurzbesuch in der ukrainischen Hauptstadt steht aber ganz im Zeichen der zunehmenden Spannungen mit Russland und der jüngsten Kriegswarnungen aus den USA stehen.

„Es sind sehr ernste Zeiten, in denen ich die Ukraine besuche. Eine Botschaft ist mir ganz wichtig, Deutschland steht ganz fest an Ihrer Seite“, so Scholz in Richtung Selenskij bzw. der Ukraine. Vorwürfe, Deutschland würde die Ukraine zu wenig unterstützen, da man Waffenlieferungen skeptisch gegenüber steht, tritt Scholz mit einer Aufzählung entgegen, was Deutschland alles für die Ukraine geleistet habe. „Kein Land der Welt hat die Ukraine in den vergangenen Jahren so kräftig unterstützt wie die Bundesrepublik“, so Scholz. Das reiche von weiteren Krediten und Hilfsgeldern über Ausbildungen und weiteren Mitteln wie ein Feldlazarett. Damit habe man für Widerstandskraft der Ukraine gesorgt.

„Bin überzeugt, diese Mühe lohnt sich"

Scholz plädierte erneut dafür, die Dialogkanäle zu Russland offenzuhalten, bzw. forderte er Russland auf, diese zu nutzen. Gemeinsam mit Frankreich habe Deutschland die Gespräche im Normandie-Format intensiviert. „Es ist und bleibt ein schwieriger Prozess. Ich bin aber überzeugt, diese Mühe lohnt sich."

Die territoriale Unversehrtheit der Ukraine sei für Deutschland nicht verhandelbar. Man erwarte sich von Russland Schritt zur Deeskalation. Für Russland hätte eine militärische Intervention harte wirtschaftliche Folgen. Das werde er auch in Moskau ansprechen, so Scholz. „Wenn Russland die territoriale Integrität der Ukraine erneut verletzten sollte, wissen wir, was zu tun ist“, schloss Scholz sein Statement in Kiew.

Via Berlin nach Moskau

Seit Beginn des Ukraine-Konflikts 2014 sind bereits fast zwei Milliarden Euro aus Deutschland in das Land geflossen. Die Ukraine wünscht sich von Deutschland auch Waffen, um sich im Ernstfall gegen Russland verteidigen zu können. Die will Scholz nicht liefern. Stattdessen könnte es nicht-tödliche Rüstungsgüter wie Minenräumgeräte, Ortungsgeräte und Funkgeräte geben.

Nach seinem Besuch in Kiew kehrt Scholz am Montagabend für ein paar Stunden nach Berlin zurück. Schon am Dienstag geht es weiter nach Moskau. Dort muss Scholz mit jenem Mann verhandeln, der nach Ansicht der USA kurz davor ist, seinen Truppen den Marschbefehl zu erteilen – für einen Angriff auf die Ukraine. Das Treffen des deutschen Kanzlers mit Wladimir Putin wird international mit Spannung erwartet. Denn die Gespräche in Moskau könnten zu den vorerst letzten Versuchen gehören, die Krise rund um die Ukraine zu entschärfen und einen neuen bewaffneten Konflikt zu verhindern.

