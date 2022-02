Kärntner ÖVP-Abgeordneter Ferdinand Hueter gestorben

Der Landespolitiker und ehemalige Bürgermeister verstarb nach langer, schweren Krankheit im Alter von 62 Jahren. Kollegen trauern um „einen besonderen Weggefährten“.

Der Kärntner Landtagsabgeordnete und ehemalige Bürgermeister Ferdinand Hueter ist tot. Wie der Landespressedienst am Montag in einer Aussendung mitteilte, starb der Oberkärntner ÖVP-Mandatar nach langer, schwerer Krankheit kurz nach seinem 62. Geburtstag. Hueter war von 1997 bis 2018 Bürgermeister von Berg im Drautal, 2004 zog er in den Landtag ein, wo er von 2012 bis 2018 als Klubobmann seiner Partei fungierte. Hueter hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Kinder.

Landeshauptmann Peter Kaiser und Landtagspräsident Reinhart Rohr (beide SPÖ) sprachen Hueters Familie ihr Beileid aus: "Ferdinand Hueter war ein Abgeordneter, Bürgermeister und Klubobmann, der mit seiner ihm typischen Oberkärntner Art die Dinge klar angesprochen hat und in einer sehr schwierigen Zeit für Kärnten und einer für das Land völlig neuen Dreier-Koalition, immer den Blick nach vorne gerichtet hat und in seinen Funktionen und in den Koalitionen viel für das Land Kärnten weitergebracht hat. Wir trauern um einen herzlichen Menschen, der mit Ecken und Kanten immer im Dienst des Landes gehandelt hat." Hueter habe Handschlagqualität gehabt, was besprochen wurde, galt: "Wir haben einen heimatbewussten, treuen Kärntner Abgeordneten verloren", so Kaiser.

Zusammenarbeit „über die politischen Grenzen hinweg"

"Wir verlieren mit Ferdinand Hueter einen wichtigen Wegbegleiter und engagierten Mitstreiter", sagte ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber. Hueter habe sich unermüdlich "für die Belange der Kärntnerinnen und Kärntner eingesetzt". Selbst Landwirt, habe ein großer Teil seines politischen Wirkens den Anliegen der Kärntner Bäuerinnen und Bauern gegolten. Er habe Hueter stets als "großen Kämpfer für seine Überzeugung" erlebt, sagte ÖVP-Klubobmann Markus Malle. "Seinen letzten und persönlichsten Kampf hat er nicht mehr gewinnen können - die Mitglieder des ÖVP-Klubs trauern um einen besonderen Weggefährten."

"Mit dem tragischen Ableben von Ferdinand Hueter verliert Kärnten einen Politiker mit Handschlagqualität. Als solchen werden wir ihn für immer in Erinnerung behalten", sagten FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer und FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann in einer Aussendung. Hueter habe sich immer bemüht, "positive Initiativen für seine Heimatregion, den Bezirk Spittal, zu unterstützen", dabei habe er regelmäßig über die politischen Grenzen hinweg zusammengearbeitet. Tief betroffen zeigte sich Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer: "Auch wenn wir politisch nicht immer einer Meinung waren, hat uns mehr verbunden als getrennt." Hueter sei ein Mahner für die Zukunft des ländlichen Raumes und "ein Vorbild für viele andere Bürger, die politisch tätig sind", gewesen.

