Die sogenannte Altschnee-Problematik macht das Kalkulieren des Risikos besonders schwierig.

Allein am vergangenen Wochenende starben in Österreich neun Menschen bei Lawinenabgängen, rund 100 Mal löste sich ein Schneebrett, die Lawinengefahr ist anhaltend hoch – zumeist Stufe 3 (erhebliche) auf der fünfteiligen Skala. Erst am Sonntag wurde in der Nähe von Innsbruck ein 63-jähriger Skitourengeher verschüttet und noch vor Ort wiederbelebt.

Der Hauptgrund für die angespannte Lage ist die in diesem Winter weit verbreitete sogenannte Altschnee-Problematik. Die dadurch entstehende Lawinengefahr sei selbst für geübte Skitourengeher nicht kalkulierbar, heißt es seitens des Lawinenwarndienstes Tirol. Denn: Altschnee ist weich und instabil, landet darauf – durch Schneefall oder Verwehungen – frischer Schnee, entstehen in der Schneedecke Schwachstellen, die schon bei geringer Zusatzbelastung zu einem Lawinenabgang führen können. Etwa durch Skitourengeher, die nur die vermeintlich sichere oberflächliche Schneedecke sehen, nicht aber den brüchigen Altschnee darunter.

Ein, zwei Zentimeter reichen

Daher lautet der dringende Appell des Lawinenwarndienstes an alle Wintersportler, „sich nicht auf ihren Instinkt, sondern auf unsere Empfehlungen zu verlassen, denn unsere Experten untersuchen den Schnee jeden Tag auf Schwachstellen“. Für eine instabile Schneedecke genüge oft schon eine ein bis zwei Zentimeter dicke Schicht an Altschnee. Diese „gespannte Mausefalle“ sei unsichtbar und daher umso gefährlicher. Insbesondere größere Steilhänge sollten daher unbedingt gemieden werden.

Hintergrund der Altschnee-Problematik ist ein schneearmer Frühwinter. Zwar dürften sich in den kommenden Tagen durch die höheren Temperaturen kleinere Schneebretter von selbst lösen, was die Lage etwas entspannen könnte. Allerdings würden diese Effekte erfahrungsgemäß nur vorübergehende Besserung bringen, mit einer hohen Lawinengefahr sei sehr wahrscheinlich bis in das Frühjahr hinein zu rechnen.