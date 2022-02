Dieser Pianist spielt mit ganzem Körper

Jacky Terrasson und sein Trio verblüfften im Porgy & Bess mit wilden Ritten und sanften Elogen.

Es mag Pianisten geben, die mit zehn Fingern und einem Fuß am Pedal spielen. Jacky Terrasson ist keiner von ihnen. Der in Berlin geborene, halb amerikanische Franzose setzt seinen gesamten Körper ein. Still am Schemel sitzen, das ist nicht das Seine. Auch im Porgy rutschte er permanent herum, um den Tasten näher zu sein. Immer wieder purzelte ihm etwas aus der Kehle. Ein Brummen, ein Grölen, ein Jubilieren oder ein kraftvoller Schrei. Der Mann lebt die Musik. Er hat einen Kniff gefunden, Soul Jazz à la Young-Holt Unlimited mit sperrigen, fast avantgardistischen Motiven in Einklang zu bringen. Terrasson kennt kein „oder“, entscheidet sich etwa nicht zwischen kulinarisch und sperrig, sondern spielt beides simultan, wie schon seine kühn fragmentierte Adaption von „My Funny Valentine“ gezeigt hat.

Später mischte er in seine sanfte Lesart von „Love For Sale“ giftige Einschübe. Die Melodie, die er lautmalerisch sang, kannte man: Es war Hancocks „Chameleon“. Mit seinen Musikern musste er sich nicht einmal mit Blicken verständigen. Dieses Trio ist kein Geselligkeitsformat, sondern eine feste Einheit. Emotional schlug es weite Bögen. Vom Latinesken („O Café, O Soleil“) bis zu Chansonmelodien („Sous le Ciel de Paris“). Die Liedform ist Terrasson durchaus nah, hat er doch bahnbrechende Alben mit Cassandra Wilson und Little Jimmy Scott eingespielt. Obwohl er dabei deren jeweils eigenwilligen Gesangsduktus zu unterstützen hatte, fand er genug Raum, eigene Muster zu platzieren. Das tat ja schon seine Mutter, die als Interieur Designer für Miles Davis tätig war. Terrassons musikalischer Zugang ist von Vokalisten, aber auch von Miles Davis und John Coltrane geprägt. Weniger von Pianisten. Er würde sich nie ein Keith-Jarrett-Album zu Hause auflegen, sagte er einmal zur „Presse“. Und doch gibt es einen, den er verehrt: Ahmad Jamal. Ihm hat er mit der Ballade „The Call“ Reverenz erwiesen. Voll innerer Glut zelebrierte er sie im Porgy.

Ganz anders dann Ellingtons „Caravan“, das Terrasson durch quecksilbriges Spiel zum Leuchten brachte. Bei allem Ausloten der Devianz- und Innovationspotenziale der Stücke, am Ende entpuppte sich Terrasson als unverbesserlicher Melodiker. Besonders eindringlich in Mozarts „Lacrimosa“ und Chaplins „Smile“. Ein unvergesslicher Abend.