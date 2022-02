Die Masken in den Schulen fallen – zumindest am Sitzplatz

Symbolbild: Am Sitzplatz kann die Maske bald wieder in allen Schulstufen abgenommen werden.

Ab kommender Woche dürfen wieder Schulausflüge stattfinden. Ein Schritt Richtung Normalität. Viele Einschränkungen bleiben aber.

Am Mittwoch findet der nächste große Bund-Länder-Gipfel statt. Dabei wird über die Sperrstunde, die G-Regel und die Gratis-Coronatests diskutiert. Die konkreten Lockerungen wird die Regierung danach bekannt geben.

Ein Regierungsmitglied, nämlich der Bildungsminister, hat aberbereits davor „weitere Schritte Richtung Normalität“ in seinem Bereich verkündet. Martin Polaschek (ÖVP) hat am Montag den Fahrplan für die Schulen in einem Interview und einer Presseaussendung skizziert.