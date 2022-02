Kamila Walijewas Pirouetten mit dunklem Schatten

Kamila Walijewa hat das Damen-Eiskunstlaufen in neue Sphären gehoben – mit verbotener Unterstützung?

Russlands Wunderkind darf nach dem CAS-Urteil in Einzel antreten. Der Dopingvorwurf wird jedoch noch länger auf der 15-Jährigen lasten und Gremien beschäftigen.

Peking. Eiskunstläuferin Kamila Walijewa wird Peking ohne Olympiamedaille verlassen. Zwar darf die 15-jährige Russin trotz Dopingvorwürfen nach einem Eilverfahren vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS heute (11 Uhr, live ORF Sport+, Eurosport) im Kurzprogramm antreten, doch eine Siegerehrung wird es, sofern sie unter die Top drei läuft, bis zur endgültigen Klärung nicht geben. Das hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) beschlossen und präventiv 25 Läuferinnen für die Kür zugelassen. Auch die Zeremonie für den Teambewerb, in dem Europameisterin Walijewa Russland vergangene Woche mit den ersten olympischen Vierfachsprüngen zu überlegenem Gold geführt hat, bleibt ausgesetzt. Mit deren Verschiebung hatte die Causa ihren Anfang genommen.

Nun hörte die einberufene Ad-hoc-Kammer aus drei Sportjuristen bis nach zwei Uhr nachts Argumente an und beriet, auch Walijewa war per Video zugeschaltet. Geurteilt wurde einzig darüber, ob die russische Antidopingbehörde nach Eingang des positiven Befunds auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin am 7. Februar die zunächst verhängte Sperre nach Walijewas Einspruch nach nur einem Tag wieder aufheben durfte. Angesichts der unklaren Beweislage und der Verzögerungen bei der Auswertung des Dopingtests wäre es unfair, ihr den Start zu verwehren, urteilte der CAS. Zudem wurde darauf verwiesen, dass Walijewa unter den Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur aufgrund ihres Alters eine geschützte Person ist. Ebenso sei die „Unzeit“ der Bekanntgabe des positiven Ergebnisses zur Olympia-Halbzeit – ein Stockholmer Labor hatte die Probe vom 25. Dezember analysiert – „nicht ihr Fehler“.