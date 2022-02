Der Blindflug der Meinungsforscher in Slowenien

Vor der Parlamentswahl im April hofft die Opposition auf die Ablösung von Premier Janez Janša. Doch die sich ständig ändernde Parteienlandschaft erschwert im Land der überzeugten Wechselwähler alle Prognosen.

Zumindest an Selbstbewusstsein mangelt es Sloweniens amtierendem Premier vor der Parlamentswahl am 24. April keineswegs. Seine Regierung habe dem Land „Stabilität, Erholung und Entwicklung“ gesichert und trotz der oppositionellen „Schüsse in den Rücken“ erfolgreich die EU-Präsidentschaft geführt, reagierte Premier Janez Janša (SDS).

Auf seine Ablösung hofft hingegen die Opposition, die dem streitbaren Rechtsausleger Korruption, Medienknebelung und die Aushebelung des Rechtsstaats vorwirft. Bis zu den Wahlen warten auf die Opposition „Blut, Schweiß und Tränen – und danach harte Arbeit“, so Ex-Premier Marjan Šarec (SMS).