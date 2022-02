Fahrradshop ohne Männer

Ana Powdrill, Jovina Unterberger und Mischa Ehrne in ihrem Shop in der Spitalgasse.

Mischa Ehrne, Ana Powdrill und Jovina Unterberger hatten genug von Mansplaining und haben mit „Velo Peaches“ eine feministische Fahrradwerkstatt aufgemacht.

Schlauch tauschen, Kette spannen, Bremskabel nachziehen, Radlager wechseln – die Handgriffe, mit denen Mischa Ehrne, Jovina Unterberger und Ana Powdrill ihr Geld verdienen, sind wohl die gleichen wie in jeder anderen Wiener Fahrradwerkstatt auch. Die drei Gründerinnen haben trotzdem einen anderen Anspruch an den im Dezember in der Spitalgasse eröffneten Radshop: „Velo Peaches“ ist feministisch.