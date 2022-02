Werden Medikamente bald billiger?

(c) Getty Images/Westend61 (Westend61)

Arzneimittel sind in Österreich vergleichsweise günstig. Aktuell wird über die zulässige Preisspanne verhandelt.

Die Preisregelungen für Generika laufen Ende März aus. Die Pharmaindustrie warnt vor einer „Preisspirale nach unten“ samt Gefährdung der Versorgungssicherheit. Ihnen gegenüber stehen die Sozialversicherungen, sie stehen unter enormem finanziellen Druck.

Wien. Pharmavertreter und Sozialversicherungen werden am Donnerstag genau mitverfolgen, was sich im Großen Redoutensaal der Wiener Hofburg tut. Dort tagt dann nämlich der Gesundheitsausschuss – zu einem brisanten Thema, das sich über den Zeitraum der Pandemie hinaus massiv auf die heimische Gesundheitsversorgung auswirken wird. Im Zentrum der Debatte soll das sogenannte Preisband stehen, das reguliert, wie teuer Generika in Österreich verkauft werden dürfen. Schon bald würde die aktuell gültige Regelung auslaufen und damit würden auch die Preise für Medikamente fallen. Zumindest wenn es nach Sozialversicherungen und Gewerkschaft geht. Doch die Sache ist weitaus komplexer.

