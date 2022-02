Ein perfekter Sturm am Ölmarkt

Der globale Ölmarkt leidet bereits seit Monaten unter einer das Angebot übersteigenden Nachfrage. Nun kommt der Konflikt in der Ukraine als Belastung hinzu.

Wien. Vier Dollar. So viel trennte den Ölpreis am Wochenende von der psychologischen Grenze von 100 Dollar je Fass (je 159 Liter). Auch wenn sich der Preisanstieg am Montag etwas beruhigte, ist es laut Branchenexperten nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Schwelle neuerlich überschritten wird. Und schon jetzt erreichte der Ölpreis ein Niveau, das man seit Jahren nicht mehr gekannt hat. So war Öl das letzte Mal im Herbst 2014 so teuer wie derzeit.

Grund für die aktuelle Preis-Hausse ist die zunehmend brenzliger werdende Situation in der Ukraine. An den Ölmärkten geht die Angst um, dass eine militärische Eskalation zwischen Russland und der Ukraine und die folgenden westlichen Sanktionen gegenüber Moskau zu einem teilweisen Stopp russischer Ölexporte führen könnten. Und das wäre für den globalen Ölmarkt ein harter Schlag. Immerhin exportiert der drittgrößte Ölproduzent der Welt pro Tag rund fünf Millionen Fass pro Tag – etwa zwölf Prozent der weltweit gehandelten Menge.