Türkischer Journalistin droht wegen "Ochse"-Sager lange Haft

Staatsbesuch beim türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara.

Einer türkischen Journalistin droht jahrelange Haft, weil sie öffentlich ein Sprichwort über einen Ochsen in einem Palast zitiert hat. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft nahm am Montag eine Anklageschrift gegen Sedef Kabas an. Darin werden ihr unter anderem Präsidenten- und Beamtenbeleidigung vorgeworfen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Ihr drohe eine Strafe von bis zu zwölf Jahren und zehn Monaten Haft.

Kabas hatte in einer türkischen Fernsehsendung die Regierung für ihr hartes Durchgreifen gegen Kritiker und für ihre Polarisierung der Gesellschaft kritisiert. Dort und später auf Twitter zitierte sie ein Sprichwort: "Wenn ein Ochse in einen Palast geht, wird er kein König, sondern der Palast wird zum Stall." Den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan oder seinen Präsidialpalast in Ankara erwähnte sie nicht explizit.

Der Vorwurf der Beamtenbeleidigung bezieht sich der Anklageschrift zufolge auf Aussagen von Kabas über Innenminister Süleyman Soylu und Transportminister Adil Karaismailoglu.

