Der Maulwurf-Akt: Das Netzwerk der Geheimnisverräter

Und auch H. blieb dort nicht mehr lang. Sie alle begannen gegen ihre einstigen Arbeitgeber zu agitieren: etwa indem sie den BVT-Skandal durch belastende Aussagen mit auslösten. Aber auch, indem sie Wirtschaftstreibende, Politiker im In- und Ausland sowie Medien mit Informationen fütterten. Manchmal waren diese Infos sensibel und vertraulich. Manchmal waren es augenscheinliche Falschinformationen, die wohl eher der Stimmungsmache dienten. Und manches Mal verlangte die Clique für ihre Dienste auch Geld.

Personalaquise

Nach dem Jahr 2017 hatten W. und Ott selbst auf viele für sie nützliche Register keinen Zugriffen mehr, weil ihnen die Berechtigungen entzogen worden waren. Also brauchten sie Helfer. Die Ermittler sprechen davon, dass dafür Beamte in Ämtern wie BVT, Bundeskriminalamt, Finanz- und anderen Ministerien gezielt angeworben wurden.

Einer, dem vorgeworfen wird, weiterhin Informationen ohne dienstlichen Hintergrund gesammelt zu haben, ist Anton H. Nach dem BVT-Skandal – und seinen faktenwidrigen Aussagen – wurde er in eine Polizeidienststelle in Favoriten versetzt. Aber auch dort gab es einen Polizeicomputer. H. ist mittlerweile suspendiert, bei einer Hausdurchsuchung bei dem IT-Techniker wurden Berge an Datenträgern gefunden, die nun ausgewertet werden.

Zum Klüngel gehörte auch Elisabeth P. alias „Ellie Connor“. Sie ist Amtsdirektorin im Innenressort und ein hochrangiges Mitglied des Dienststellenausschusses in der Zentralleitung. Sie gehört der Fraktion christlicher Gewerkschafterinnen (FCG) an. Außerdem war sie Mitglied eines Disziplinarsenats der Bundesdisziplinarbehörde, dem sie nun selbst Rede und Antwort stehen muss: Die Frau wurde nach einer Razzia bei dem früheren FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein suspendiert. Der pflegte nachweislich sehr enge Verbindungen zu Ott und seinen Freunden. Es gab einen regen Informationsfluss in beide Richtungen. Die Ermittler glauben, auch gegen Geld. Darum wird gegen Jenewein ermittelt. Aber auch zu Politikern anderer Couleur pflegte Ott gute Kontakte.

Hilfe bei FPÖ-Anfragen

P. schien „jedwede Informationen, die sie als für Ott (. . .) und weitere Adressaten wie etwa Jenewein allenfalls als relevant einstuft, weiterzugeben“, halten die Ermittler fest. Dazu gehörten etwa geheime Projektunterlagen oder auch personenbezogene Daten inklusive der Einschätzung der Parteizugehörigkeit. Und offenbar half sie der FPÖ auch bei parlamentarischen Anfragen, die sich gegen das Innenministerium richteten.

Auch interessant: Ihr Freund Martin W. war im Jänner 2021 in Zusammenhang mit der Flucht von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek verhaftet worden. P. nahm mit W.s Frau, einer Richterin, und Ott Kontakt auf. P. schrieb Ott: „Servus, lt G wird M eine kleine günstige Wohnung für eine Zeit brauchen, die sollte aber nichts mit uns zu tun haben. Bitte nachdenken, ob dir was einfällt. M. sagt nichts und gibt auch keine Handys bekannt. Er hatte eine TÜ, bitte achtet auf euch. Liebe Grüße Elli.“ Nach Aufzeichnungen der „Presse“ war W. zum Zeitpunkt dieser Chats gerade im Gefängnis beziehungsweise bei einer Vernehmung. Woher wusste die Frau, was dort geredet wurde?

Wie im Film

Als fleißigen Informationszuträger macht die Staatsanwaltschaft auch einen IT-Techniker aus, der zuerst im Bundeskriminalamt und dann im BVT arbeitete. Sein Deckname: „Osbourne Cox“ – wie die Figur eines ehemaligen Analysten des CIA aus dem Film „Burn After Reading“. Sein Hobby: im „Presse“-Forum Fake-Kommentare schreiben, wenn kritisch über die BVT-Causa und deren Strippenzieher berichtet wurde.

Innenministerium und Justiz haben wohl noch länger alle Hände voll zu tun, den Informationsabfluss zu stoppen. Denn laut Ermittlern ist „keinesfalls auszuschließen“, dass der noch immer stattfindet.



