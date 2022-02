Der Maulwurf-Akt: Wie Michael Kloibmüller Wünsche erfüllte

In einem anderen Fall geht es um die Leitung der Oberstaatsanwaltschaft, die 2014 ausgeschrieben wurde. Die heutige Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Ilse-Maria Vrabl-Sanda, sollte verhindert werden. Erfolgreich: Justizminister Wolfgang Brandstetter zog ihr die ÖVP-Favoritin Eva Marek vor.

„Hanni“ und „Wolfgang“

Fünf Interventionen kamen von hochrangigen ÖVP-Politikern. Zwei Mal äußerte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (damals Innenminister) Wünsche:Einmal will er einen bestimmten Kandidaten für die Polizeiinspektion in Wieselburg. Kloibmüller greift zum Hörer. Ein anderes Mal interveniert ein Parteifreund für einen Polizisten, der nach Waidhofen an der Ybbs, Sobotkas Heimatort, versetzt werden möchte. Zuerst scheint es nicht zu klappen, wie den verärgerten Nachrichten von Sobotkas Freund zu entnehmen ist. Sobotka an Kloibmüller: „Ich brauch da eine Nachricht, vor allem, bevor sie draußen ist, und vor allem Sachverhalt, Roten zu versprechen und Schwarze ins Leo laufen lassen, ist nicht gerade so akzeptierbar, stopp den Vorgang, bis ich Klarheit habe, GglG Wolfgang.“ Kloibmüller griff wieder zum Telefon.

Auch Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte Wünsche: Einmal ging es um den Postenkommandanten in Laa an der Thaya, ihrem Heimatort. Kloibmüller leitete das Begehren weiter. Ein anderes Mal ging es um eine Freundin, die Chefärztin in der Innenministeriums-Zentralleitung werden wollte. Sie war dort schon tätig. Kloibmüller musste nicht viel tun: Sie war die einzige Bewerberin.

Auch Doskozil kommt vor

Personalbestellungen im Bund sind immer auch politisch – schon allein deswegen, weil in den Bestellungskommissionen gewählte Personalvertreter sitzen, die bekanntlich fraktionell organisiert sind. Wer wo welchen Posten bekommt, ist also auch Verhandlungssache, ein Geben und Nehmen. Wohl auch deswegen war Kloibmüller auch Anlaufstelle von Politikern anderer Couleurs.

Am 26. August 2016 gab es laut Chats eine Intervention aus dem Kabinett von SPÖ-Landesverteidigungsminister Hans Peter Doskozil. Hannes Fazekas, Polizist, Ex-SPÖ-Nationalratsabgeordneter und vormals Bürgermeister von Schwechat, wollte versetzt werden. Der Wunschjob wurde es nicht, er ist heute in einer anderen Einheit.

Dafür lief es bei Doskozil selbst reibungslos. „Lieber Hans Peter! In Sachen Verzicht auf Arbeitsplatz bitte einfach einen Zweizeiler (...) schicken. Wir parken dich dann in der Zentralleitung. LG m“, schrieb Kloibmüller an und fixierte so die Karenzierung rund um Doskozils Ministertätigkeit. Doskozil verzichtete damals freiwillig auf einen höherwertigen Posten als er vom Exekutivbeamten zum Politiker wurde.

Staatsbürgerschaften und der Zivilschutzverband

Neben Personalia konnte die „Presse“ acht Interventionen anderer Art ausmachen. In einem Fall ging es um den Zivilschutzverband, einen vom Innenressort gesponsorten Verein, bei dem der Sparstift angesetzt wurde. Der Verein war darum hoch verschuldet, und der ÖVP-nahe Obmann beschwerte sich 2016 bitter darüber. Der Verein wurde dann unter Innenminister Wolfgang Peschorn auf neue Beine gestellt.

In Kloibmüllers Handydaten finden sich auch mehrere Fälle von Interventionen rund um Aufenthaltsgenehmigungen und Staatsbürgerschaften. Während des Oberösterreich-Wahlkampfs im Jahr 2016 wurde etwa mindestens eine Abschiebung ausgesetzt.

In einem anderen Fall meldete sich ÖVP-ORF-Stiftungsrat Thomas Zach in einer Staatsbürgerschaftssache. Laut „Presse“-Recherchen handelte es sich um einen Gefallen für FPÖ-Kollegen Norbert Steger, der einem Sportler helfen wollte. Über einen Ex-Kabinettskollegen kam eine Anfrage zu dem russischen Oligarchen Gregoriy Luchansky. Es soll ein weitergetragenes Anliegen des Anwalts Gabriel Lansky gewesen sein. Laut „Presse“-Recherchen wurde daraus aber nichts. Kloibmüller will zu den Chats aus dem gestohlenen Handy, deren Echtheit er nicht überprüfen könne, keine Fragen der „Presse“ beantworten.

Wie man Österreicher wird

Wenn jemand eine Staatsbürgerschaft erwerben möchte und weniger als zehn Jahre im Land aufhältig ist, entscheidet darüber der Bund. Die zuständigen Ministerien (Sport bei Sportlern, Kultur bei Künstlern usw.) prüfen, ob eine Person alle Kriterien erfüllt. Wenn ja, wird die Person auf Grün gestuft. Diese Liste wird dannim Ministerrat eingebracht. Dort beginnt dann ein Feilschen zwischen den Koalitionspartnern, wer eine Staatsbürgerschaft bekommen soll und wer nicht. Eine Intervention im Innenministerium könnte also bedeuten, dass man darum bittet, dass man sich bei diesen Verhandlungen für jemanden einsetzt.

Peter Pilz, der als Erster über die Chats berichtete, brachte den Datenstick jüngst zur WKStA. Die muss nun Trennlinien zwischen politischem Gefallen, politischer Unkultur, Rechtswidrigkeit und strafrechtlicher Relevanz ziehen.



