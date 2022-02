Wir zahlen einen hohen Preis für billige Medikamente

Interessen der Pharmaindustrie gegen jene der Sozialversicherungen. Wir sollten uns fragen, was uns unser Gesundheitssystem wert ist.

Langsam aber sicher scheinen die Infektionszahlen zurückzugehen. Man will es ja nicht verschreien aber ein kleines Licht ist schon wieder erkennbar am Ende des Tunnels. Neben der Aussicht auf ein hoffentlich bald wieder normales Leben hat das noch einen weiteren positiven Effekt. In den vergangenen zwei Jahren hat der lange Schatten der Pandemie vieles verdeckt, wo es sich längst gelohnt hätte, genauer hinzuschauen. Vieles liegt nämlich im Argen in dieser Republik, fast egal, wohin man schaut.

Das Schauspiel um politische Maulwürfe, geheime Absprachen und fragwürdige Chatnachrichten ist nicht die einzige Bühne, der man sich künftig wieder genauer widmen sollte. Der politische Eiertanz der Regierung (oder besser gesagt: der Volkspartei) hat freilich Unterhaltungspotenzial, sollte aber nicht davon abhalten, sich auch mit wohl deutlich grundlegenderen sozialpolitischen Problemen zu beschäftigen. Nämlich: Was tun, wenn uns die Teuerung noch weiter davon galoppiert? Wie umgehen damit, wenn in den nächsten zehn Jahren fast ein Viertel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pension geht? Und nicht zuletzt: Was erwarten wir von unserem Gesundheitssystem – egal, ob mit oder ohne Pandemie?

Sozialversicherungen zahlen fast vier Mrd. Euro für Medikamente

Zu letzterer Frage wird dieser Tage fernab des öffentlichen Scheinwerferpegels heftig diskutiert. Darüber nämlich, wie viel Medikamente kosten dürfen. Oder besser gesagt: Wie viel davon die Sozialversicherungen übernehmen. Kaum sonst wo in der westlichen Sphäre sind Arzneimittel so günstig wie in Österreich. Einen Gutteil übernehmen ohnehin die Sozialversicherungen. Im Vorjahr legten sie dafür knapp vier Milliarden Euro auf den Tisch, Tendenz stark steigend. Dazu kommen Medikamente, die unter der Rezeptgebühr von 6,65 Euro liegen. Diese machen inzwischen mehr als 40 Prozent aller gekauften Medikamente aus.

Im parlamentarischen Gesundheitsausschuss wird diese Woche debattiert, wie es mit der Medikamentenversorgung weitergehen soll. Die einen drängen darauf, die im März auslaufende Preisregelung zu verlängern. Die Pharmaindustrie, die sich davon einen gewissen Spielraum bei ihrer Preisgestaltung erhofft, warnt andernfalls vor einer „Preisspirale nach unten“. Samt Gefährdung für den Pharmastandort und für die Versorgungssicherheit, die ganze Palette also. Dem gegenüber steht der Dachverband der Sozialversicherungen. Geringere Preise = geringere Erstattungsbeträge, so die stark vereinfachte Rechnung.

Die Versicherer stehen unter großem wirtschaftlichen Druck. Knapp 20 Prozent der gesamten Krankenversicherungsausgaben flossen vergangenes Jahr in die Erstattung von Arzneimitteln. Beträge, die man in anderen Bereichen dringender brauchen könne, meinen Experten. Die finanziellen Prognosen sind nämlich düster. 2022 soll die gesamte Krankenversicherung laut Gebarungsvorschau über 230 Millionen Euro Verlust einfahren. Für 2023 erwarten die drei Träger gar ein Minus von knapp 300 Millionen Euro.

Je nachdem, was bei der Sitzung des Gesundheitsausschuss am Donnerstag herauskommt, könnten die Medikamentenpreise für Patientinnen und Patienten weiter fallen. Der Preis dafür könnte aber teuer sein, nämlich ein marodes Sozialversicherungssystem.

Man wolle eine nachhaltige Lösung für alle Seiten finden, heißt es aus dem Ausschuss. Mit Blick auf die Finanzen der Krankenversicherungen muss man leider sagen: Von nachhaltig ist man meilenweit entfernt.