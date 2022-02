"Ocean Viking" rettete 247 Migranten aus dem Mittelmeer

Die Hilfsorganisatioin „SOS Mediterranée" bittet um Erlaubnis für die Einfahrt in einen italienischen Hafen. Die Zahl der Migranten auf der Route nach Italien nahm zuletzt wieder merkbar zu.

Weitere 19 Menschen, die aus Libyen geflohen sind, darunter zwei Frauen und drei unbegleitete Minderjährige, sind am Montag von der "Ocean Viking", dem Rettungsschiff der nicht-staatlichen Hilfsorganisation „SOS Mediterranée", im zentralen Mittelmeer gerettet worden. Wie die Organisation twitterte, befanden sich die Migranten auf einem kleinen Boot, das wegen der hohen Wellen in Schwierigkeiten geraten war. Nach dieser fünften Rettungsaktion in den letzten Tagen befinden sich nun 247 Menschen auf der "Ocean Viking“ - darunter 50 Minderjährige.

Ein Boot mit 24 Migranten an Bord wurde am Montag eine halbe Meile vor der Küste von Lampedusa abgefangen. Während das Patrouillenboot der italienischen Küstenwache das Boot in Richtung Hafen eskortierte, fuhr es auf einen Felsen auf. Alle Insassen des Bootes wurden gerettet. An Bord waren auch zwei Frauen und ein Kind, bei allen 24 Insassen handelte es sich um Kameruner. Die Gruppe wurde in den Hotspot der Insel gebracht, wo derzeit 210 Flüchtlinge untergebracht sind.

Wieder mehr Ankünfte in Italien

Das Schiff bat um die Genehmigung, in einen italienischen Hafen

einlaufen zu dürfen. Italien ist erneut mit starken Migrationsströmen konfrontiert. Seit Jahresbeginn sind 3155 Flüchtlinge nach Seefahrten über das Mittelmeer angekommen, teilte das Innenministerium in Rom mit. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 2233 und 2020 1777. Im Jahr 2019 waren in den ersten 40 Tagen des Jahres 215 Migranten gelandet.

Die Staatsanwaltschaft von Agrigent hat indes ein Verfahren wegen Totschlags und Beihilfe zur illegalen Einwanderung im Fall von drei vermissten Migranten - einem Somalier und zwei Ivorern - in die Wege geleitet. Ihr Boot war in internationalen Gewässern von einem libyschen Fischerboot gerammt worden. Fünf Migranten fielen am Samstagabend ins Meer. Zwei wurden von Mitreisenden gerettet, während die anderen drei in den Wellen verschwanden. Die italienische Küstenwache setzte am Montag die Suche nach den Vermissten fort.

(APA)