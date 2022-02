Mann in der Türkei seit 14 Monaten Corona-positiv

Es ist die am längsten andauernde Infektion, die in der Türkei verzeichnet wurde - und wohl auch weltweit. Der 56-Jährige leidet an Leukämie.

Als Muzaffer Kayasan sich das erste Mal mit Covid-19 infizierte, dachte er, er sei zum Sterben verurteilt, da er bereits an Leukämie erkrankt war. Vierzehn Monate und 78 positive Tests später ist er immer noch am Leben - und kämpft immer noch darum, die Infektion abzuschütteln.

Der 56-Jährige hat die am längsten andauernde Covid-19-Infektion, die in der Türkei beobachtet wurde, sagen die Ärzte. Grund dafür dürfte sein durch den Krebs geschwächtes Immunsystem sein. Obwohl Kayasan seit November 2020 immer wieder im Krankenhaus war, ist er immer noch guter Dinge.

"Ich schätze, das ist die weibliche Version von Covid - sie ist von mir besessen", scherzte Kayasan letzte Woche, als er erfuhr, dass sein letzter PCR-Test erneut positiv war. Neun Monate im Krankenhaus und fünf Monate größtenteils alleine in seiner Wohnung zehren an ihm. Auch seine Enkelin Azra bleibt bei Besuchen derzeit im Garten und spricht mit ihm durch die gläserne Hintertür.

Blutkrebspatienten entwickeln kaum Antikörper

Laut einer Studie, die letztes Jahr im „New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurde, besteht bei Coronavirus-Patienten mit Immunsuppression das Risiko einer langwierigen Infektion mit schwerem akuten respiratorischen Syndrom. Eine andere Studie der „Leukemia & Lymphoma Society" zeigt, dass einer von vier Blutkrebspatienten selbst nach zwei Impfungen keine nachweisbaren Antikörper produziert.

Der Arzt von Kayasan, Serap Simsek Yavuz, Professor für Infektionskrankheiten und klinische Mikrobiologie an der Universität Istanbul, sagte, dass dies der längste Fall sei, den man bisher verfolgt habe, und dass er genauestens überwacht werde. "Der Fall eines Patienten, der 441 Tage lang positiv getestet wurde, ist bis heute nicht gemeldet worden", sagte Cagri Buke, Arzt für Infektionskrankheiten und klinische Mikrobiologie am Acibadem Krankenhaus.

Aufgrund der positiven Tests kommt Kayasan für eine Impfung nicht infrage. Nach den türkischen Richtlinien müssen positive Patienten bis zu ihrer vollständigen Genesung warten, bevor sie eine Impfung erhalten. Kayasan, der durch die Tortur seinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren hat, hat an die Behörden appelliert, zumindest seine Isolation zu lockern.

Sein Sohn, Gokhan Kayasan, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: "Wir haben ihm immer wieder gesagt, wie positiv er ist, und jetzt ist er positiv (mit Covid-19, Anm.) und kann nicht mehr zum Negativen zurückkehren", sagte er. "Er sagt, er sei an der roten Ampel hängengeblieben und könne nicht darüber hinwegkommen."

