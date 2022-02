25.177 Neuinfektionen, 35 Todesfälle

Während die Infektionszahlen weiter sinken, steigen die Zahlen in den Spitälern. Derzeit werden 2243 Corona-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt, 198 auf den Intensivstationen.

Der Abwärtstrend bei den Infektionszahlen setzt sich fort. Heute melden die Ministerien 25.177 neue Fälle. Vor einer Woche wurden 27.087 Neuansteckungen verzeichnet. Der heutige Wert liegt deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage. Dieser beträgt am heutigen Dienstag 30.442. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sinkt auf 2385,5.

Während die Infektionszahlen den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten haben, steht er bei den Spitalszahlen noch bevor. Denn hier kommen weiter mehr Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion hinzu. 2243 Hospitalisierte müssen derzeit behandelt werden, das sind um 102 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen kommt eine weitere Person hinzu. Insgesamt benötigen 198 Schwerkranke eine intensivmedizinische Betreuung.

Seit gestern sind 35 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Innerhalb der vergangenen Woche gab es 156 Todesopfer zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind 14.427 Infizierte gestorben.

Höchste Inzidenz in Vorarlberg

Die meisten Neuinfektionen gab es am Dienstag wieder in der Bundeshauptstadt. 6058 neue Fälle werden in Wien gemeldet. In Niederösterreich sind es 4948, in Oberösterreich 3871, in der Steiermark 3082, in Tirol 2730, in Kärnten 1502, in Vorarlberg 1315, in Salzburg 1087 und im Burgenland 584.

Bei den Inzidenzen verzeichnet hingegen weiterhin Vorarlberg den höchsten Wert und Wien mit 2133,6 den zweitniedrigsten. Im westlichsten Bundesland beträgt die Inzidenz 2973,7. An zweiter Stelle liegt Kärnten mit 2821,4. In Oberösterreich liegt die Inzidenz bei 2734,8, in der Steiermark bei 2460, in Salzburg bei 2295,8, in Niederösterreich bei 2219,1, in Tirol bei 2207,7 und im Burgenland bei 1897,9.

69,7 Prozent der Menschen in Österreich verfügen aktuell über einen gültigen Impfschutz.

(red.)