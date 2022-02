Johannes Strolz: "Du bekommst umso mehr zurück"

Olympiasieger Johannes Strolz spricht im „Presse"-Interview über die wirklich wertvollen Dinge eines Rennfahrerlebens und warum er weiterhin selbst Kanten schleift.

Die Presse: Niemand weiß es wohl besser als Sie: Wie gnadenlos und gleichzeitig wie erfüllend kann Skisport sein?

Johannes Strolz: Extrem gnadenlos, extrem erfüllend. Man hat es gerade wieder gesehen. Brandy (Stefan Brennsteiner, Anm.) hat so viel gekämpft, ist auf dem Weg zu einer sicheren Medaille, und dann passiert ihm ein Fehler, den du alle zehn Jahre einmal machst. Das tut brutal weh. Aber auf der anderen Seite kann es auch ganz anders gehen, so wie bei mir. Das macht es aber auch so schön: Dass man dann umso mehr zurückbekommt, wenn es einmal gut geht.

Aber es sind nicht nur die Medaillen oder?

Da gibt es viel mehr. Klar ist eine Medaille im Endeffekt das, wofür du so hart trainierst und kämpfst. Aber das Leben als Skirennläufer ist für mich generell das schönste, das ich mir im Moment vorstellen kann. Wenn du mit den Teamkollegen, der ganzen Mannschaft unterwegs bist, auf der Piste Gas gibst und abseits eine schöne Zeit hast. Das ist das Wertvollste. Ich sehe das auch bei meinem Papa (Olympiasieger Hubert Strolz, Anm.), wenn sich der mit seinen alten Skifahrerkollegen trifft, redet niemand davon, wie gut jemand bei irgendeinem Rennen gefahren ist. Da wird darüber geredet, was man abseits der Piste miteinander erlebt hat. Ich glaube, dass das zum Allerwichtigsten zählt.