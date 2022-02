Wer rüstet denn auf, Ihre Exzellenz?

APA/dpa/Frank May

Die neue US-Botschafterin in Wien, Victoria Kennedy, forderte in einem Gastkommentar kühlen Kopf zu bewahren und den Dialog nicht zu verlassen. Auch von unserer Seite bleibt „die Tür zur Diplomatie offen“. Man muss sie nur betreten wollen.

„Die Tür zur Diplomatie ist offen“ – ein schöner Titel des Gastbeitrages der neuen amerikanischen Botschafterin in Österreich, Victoria Kennedy, zur aktuellen sicherheitspolitischen Lage in Europa (12. Februar 2022). Hoffentlich ist das auch ernst gemeint, denn die Handlungen der US-Administration belehren uns zurzeit eines Besseren.

Zu den von Frau Botschafterin angesprochenen Fakten: Die hunderttausend auf russischem Staatsgebiet einquartierten russischen Soldaten, sind natürlich immer eine Erwähnung wert und bereits zu einer Art Mantra des Westens geworden. Nicht aber die Stärke der ukrainischen Truppen oder militanten Einheiten an der Kontaktlinie im Donbass, die fragliche Kontrolle darüber, die Tonnen an Militärgerät und Munition, mit denen die USA und einige ihrer Alliierten die Ukraine zurzeit volldröhnen, oder die Nato-Truppen, die direkt an Russlands Grenzen stationiert sind und gerade fleißig aufgestockt werden. Die Aufzählung könnte man noch lange fortsetzen.