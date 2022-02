Am Dienstag nahm Olaf Scholz am langen Tisch in Moskau gegenüber von Wladimir Putin Platz.

Die Duma will Luhansk und Donezk anerkennen. Doch diesen Schritt der Eskalation dürfte Putin vorerst nicht gehen. Zuvor hat es durch kleinere Truppenabzüge dezent-positive Signale gegeben. Beim Treffen mit dem deutschen Kanzler trat der Bruch mit dem Westen durchaus offen zutage.

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz und der russische Präsident Wladimir Putin hatten einiges zu besprechen. Und doch traten sie Stunden früher als erwartet am Dienstagnachmittag vor die Presse in Moskau. Im Grunde bekundeten beide, auf Dialog und Deeskalation setzen zu wollen. Der Dienstag hatte auch mit Meldungen dementsprechenden begonnen, Russland habe mehrere Einheiten von der russisch-ukrainischen Grenzregion zurückbeordert. Auch wenn Detailinformationen fehlten, so galt die von Russland verbreitete Meldung durchaus als kleines Zeichen der Entspannung.

Doch wie unterschiedlich Russland und der Westen auf die Situation blicken, das blitzte nicht nur zwischen den großteils diplomatisch formulierten Sätzen hervor. Der deutsche Kanzler schloss sein Eingangsstatement bei der Pressekonferenz mit dem Satz: „Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden. Und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt.“ Eine Vorlage für Putin, der prompt an den Kosovokrieg Ende der 1990er-Jahre erinnerte, als die Nato schließlich Luftangriffe in Serbien geflogen war. „Das gab es ja schon - ohne dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das irgendwie genehmigt hat“, so Putin.

Scholz rechtfertigte den damaligen Nato-Einsatz damit, dass es galt, einen Völkermord zu verhindern. Worauf Putin konterte: „Nach unserer Einschätzung ist das, was im Donbass geschieht, heute Völkermord“.

Doch bis auf diese kleine, aber doch offene Auseinandersetzung, schien man sich zumindest dahingehend einig zu sein, die Gesprächskanäle offenzuhalten. „Die diplomatischen Möglichkeiten sind bei weitem nicht ausgereizt. Dass wir jetzt hören, dass einzelne Truppen abgezogen werden, ist jedenfalls ein gutes Zeichen. Wir hoffen, dass weitere folgen werden“, sagte etwa Scholz.

Unklare Dimension des Rückzugs

Die russische Nachrichtenagentur Interfax hatte das russische Verteidigungsministerium mit den Worten zitiert, dass einige Einheiten der südlichen und westlichen Militärbezirke ihre Übungen abgeschlossen hätten und zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt seien, während die groß angelegten Übungen im ganzen Land fortgesetzt werden.

Genauere Angaben blieb der Kreml vorerst schuldig. So blieb unklar, wie viele Soldaten die Region verlassen oder ob im Austausch andere Einheiten nachrücken könnten. Russland hat mehr als 100.000 Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenzen zusammengezogen, was zu Befürchtungen einer Invasion geführt hat.

Unterhaus fordert Anerkennung von Luhansk und Donezk

Druck kam am Dienstag hingegen aus dem russischen Parlament. Das russische Unterhaus forderte Präsident Putin am Dienstag auf, die prorussischen Provinzen Donezk und Luhansk in der Ukraine anzuerkennen. Dies erklärt der Präsident der Duma nach der Abstimmung. Eine solche Anerkennung würde gegen das Minsker Abkommen zur Befriedung der Ost-Ukraine verstoßen.

Im Falle der Anerkennung tritt Russland de facto und de jure aus den Minsker Vereinbarungen mit allen Begleiterscheinungen aus", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew vor Journalisten. Der unter deutsch-französischer Vermittlung 2015 vereinbarte Friedensplan von Minsk, der Hauptstadt von Belarus, sieht eine Wiedereingliederung der prorussischen Separatistengebiete in die Ukraine mit weitreichender Autonomie vor.

Neben den Kommunisten hatte auch die Regierungspartei Geeintes Russland eine Aufforderung eingebracht, die Regionen anzuerkennen. Mehrere Abgeordnete argumentierten, dass bereits seit acht Jahren Krieg herrsche und eine Lösung nötig sei. Auch die ultranationalistische Partei LDPR unterstützte den Vorstoß. Schon jetzt ist dort der Rubel die gängige Währung. Russland hat Hunderttausende Menschen eingebürgert und engagiert sich mit Sozialleistungen und beim Wiederaufbau von Betrieben.

Der Kreml teilte mit, dass die Staatsduma den Willen des russischen Volkes widerspiegle. Das betonte auch Putin bei der Pressekonferenz mit Scholz. Doch wolle er weitere diplomatische Möglichkeiten ausschöpfen. Eine Anerkennung würde dem im Wege stehen.

Der Kiewer Regierung warf Putin seinerseits vor, die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu verweigern. Es gebe keine Bewegung über Grundsatzfragen, Verfassungsfragen oder einen Sonderstatus.

In den Separatistengebieten wurde der Duma-Beschluss als großer Erfolg gewertet. "Das ist eine seit langem von den Bürgern der Volksrepublik Donezk und Russlands erwartete Entscheidung", sagte der Wladimir Antonow, der sich als Vize-Regierungschef des Gebiets bezeichnet.

Nato bleibt skeptisch

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Moskau am Dienstag davor gewarnt, die selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine anzuerkennen. "Sollte dies geschehen, wäre das eine eklatante Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine, denn es besteht kein Zweifel, dass Donezk und Luhansk Teil der Ukraine innerhalb international anerkannter Grenzen sind", sagte Stoltenberg vor Reportern in Brüssel.

Und zum von Russland behaupteten Truppenabzug: "Bisher haben wir vor Ort keine Deeskalation gesehen, keine Anzeichen einer reduzierten russischen Militärpräsenz an den Grenzen zur Ukraine", so der Nato-Generalsekretär.

Man werde allerdings weiter genau verfolgen, was Russland tue, so

Stoltenberg bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Als positiv

wertete er die von Moskau signalisierte Bereitschaft zur Fortsetzung

von diplomatischen Bemühungen. "Das gibt Anlass zu vorsichtigem

Optimismus", sagte er.

USA erneuern Warnung vor russischem Angriff

Die US-Regierung hat ihre Warnungen vor einem möglichen Angriff Russlands auf die Ukraine noch in den kommenden Tagen unterdessen bekräftigt. "Wir sind zutiefst besorgt, dass Russland bereits in dieser Woche Maßnahmen gegen die Ukraine ergreifen könnte", sagte US-Außenminister Antony Blinken dem Sender France24.

Die US-Regierung hatte zuletzt gewarnt, dass die USA einen russischen Einmarsch noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in China am 20. Februar für möglich hielten. Washington verlegt daher als "Vorsichtsmaßnahme" vorübergehend ihre Botschaftsgeschäfte von der ukrainischen Hauptstadt Kiew an die Grenze zu Polen in die ukrainische Stadt Lwiw (Lemberg).

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, hatte am Montag ebenfalls gesagt, dass ein russischer Angriff jederzeit möglich sei. Auch über das vergangene Wochenende habe Russland seine militärischen Kapazitäten entlang der ukrainischen Grenze ausgebaut, betonte Kirby. Dort gebe es Infanterie, schweres Geschütz oder Raketenabwehr. Außerdem sprach Kirby von Kampfflugzeugen und einer "beträchtlichen Seemacht im Schwarzen Meer".

Debatte um PCR-Test

Vor Scholz' Eintreffen in Moskau gab es noch Debatten um dessen Corona-Test. Russland wollte selbst - durch russische Ärzte - einen PCR-Test beim deutschen Kanzler machen. Regierungskreisen zufolge wurde Scholz schließlich nach Ankunft in Moskau im deutschen Regierungsflugzeug mit einem PCR-Test auf Corona untersuchen. Man habe den russischen Behörden angeboten, einen Beobachter für den Corona-Test zu entsenden. Dies hatte etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seinem Besuch im Kreml kürzlich abgelehnt.

