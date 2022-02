Die Duma will Luhansk und Donezk anerkennen. Sollte Putin zustimmen, wäre das eine Verletzung des Minsker Abkommens. Zuvor hat es durch kleinere Truppenabzüge dezent-positive Signale gegeben.

Gemischte Signale kommen am Dienstag aus Russland, bevor der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau zum Gespräch erwartet wird. Einige Truppen in den an die Ukraine angrenzenden Militärbezirken im Süden und Westen Russlands kehren nach Abschluss von Übungen zu ihren Stützpunkten zurück, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag. Ein Schritt, der zu einer Deeskalation der Spannungen zwischen Moskau und dem Westen führen könnte. Die russische Nachrichtenagentur Interfax zitierte das Ministerium mit den Worten, dass einige Einheiten der südlichen und westlichen Militärbezirke ihre Übungen abgeschlossen hätten und zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt seien, während die groß angelegten Übungen im ganzen Land fortgesetzt werden.

Genauere Angaben blieb der Kreml vorerst schuldig. So blieb unklar, wie viele Soldaten die Region verlassen oder ob im Austausch andere Einheiten nachrücken könnten. Russland hat mehr als 100.000 Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenzen zusammengezogen, was zu Befürchtungen einer Invasion geführt hat.

Unterhaus fordert Anerkennung von Luhansk und Donezk

Druck kommt hingegen aus dem russischen Palament. Das russische Unterhaus forderte Präsident Putin am Dienstag auf, die prorussischen Provinzen Donezk und Luhansk in der Ukraine anzuerkennen. Dies erklärt der Präsident der Duma nach der Abstimmung. Eine solche Anerkennung würde gegen das Minsker Abkommen zur Befriedung der Ost-Ukraine verstoßen.

Im Falle der Anerkennung tritt Russland de facto und de jure aus den Minsker Vereinbarungen mit allen Begleiterscheinungen aus", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew vor Journalisten. Der unter deutsch-französischer Vermittlung 2015 vereinbarte Friedensplan von Minsk, der Hauptstadt von Belarus, sieht eine Wiedereingliederung der prorussischen Separatistengebiete in die Ukraine mit weitreichender Autonomie vor.

Neben den Kommunisten hatte auch die Regierungspartei Geeintes Russland eine Aufforderung eingebracht, die Regionen anzuerkennen. Mehrere Abgeordnete argumentierten, dass bereits seit acht Jahren Krieg herrsche und eine Lösung nötig sei. Auch die ultranationalistische Partei LDPR unterstützte den Vorstoß. Schon jetzt ist dort der Rubel die gängige Währung. Russland hat Hunderttausende Menschen eingebürgert und engagiert sich mit Sozialleistungen und beim Wiederaufbau von Betrieben.

USA erneuern Warnung vor russischem Angriff

Die US-Regierung hat ihre Warnungen vor einem möglichen Angriff Russlands auf die Ukraine noch in den kommenden Tagen unterdessen bekräftigt. "Wir sind zutiefst besorgt, dass Russland bereits in dieser Woche Maßnahmen gegen die Ukraine ergreifen könnte", sagte US-Außenminister Antony Blinken dem Sender France24.

Die US-Regierung hatte zuletzt gewarnt, dass die USA einen russischen Einmarsch noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in China am 20. Februar für möglich hielten. Washington verlegt daher als "Vorsichtsmaßnahme" vorübergehend ihre Botschaftsgeschäfte von der ukrainischen Hauptstadt Kiew an die Grenze zu Polen in die ukrainische Stadt Lwiw (Lemberg).

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, hatte am Montag ebenfalls gesagt, dass ein russischer Angriff jederzeit möglich sei. Auch über das vergangene Wochenende habe Russland seine militärischen Kapazitäten entlang der ukrainischen Grenze ausgebaut, betonte Kirby. Dort gebe es Infanterie, schweres Geschütz oder Raketenabwehr. Außerdem sprach Kirby von Kampfflugzeugen und einer "beträchtlichen Seemacht im Schwarzen Meer".

USA bieten Kreditgarantien an

Washington kündigte zudem an, Kiew mit einer Garantie für Kredite in Milliardenhöhe unter die Arme greifen zu wollen. Man habe der Ukraine eine staatliche Kreditgarantie von bis zu einer Milliarde US-Dollar (rund 884 Millionen Euro) angeboten, erklärte Blinken. Damit solle das Land unter anderem seine wirtschaftliche Reformagenda umsetzen. Das Angebot werde die Fähigkeit der Ukraine stärken, angesichts des "destabilisierenden Verhaltens Russlands" wirtschaftliche Stabilität, Wachstum und Wohlstand für die Bevölkerung zu gewährleisten, hieß es.

Die russischen Märkte reagierten positiv auf die Nachricht des teilweise Truppenrückzugs, und der Rubel, der aufgrund der Befürchtung neuer westlicher Sanktionen im Falle eines Krieges unter Druck stand, legte kurz nach der Ankündigung des Verteidigungsministeriums um 1,5 % zu.

Moskau hat zwar bestritten, jemals einen Angriff auf die Ukraine geplant zu haben, doch hat es von den Vereinigten Staaten und der Nato rechtsverbindliche Garantien gefordert, dass Kiew nicht dem Militärblock beitreten darf. Washington und Brüssel haben sich bisher geweigert, solche Zusagen zu machen.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Dienstag in Moskau erwartet, um sich mit Putin zu treffen und einen Krieg zu verhindern. Scholz lässt sich Regierungskreisen zufolge nach seiner Ankunft in Moskau im deutschen Regierungsflugzeug mit einem PCR-Test auf Corona untersuchen. Man habe den russischen Behörden angeboten, einen Beobachter für den Corona-Test zu entsenden. Hintergrund ist eine Anforderung der russischen Seite, einen PCR-Test durch russische Ärzte durchführen zu lassen. Dies hatte etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seinem Besuch im Kreml kürzlich abgelehnt.

