Millionen für Ausbau der Montafonerbahn und der Raaber Bahn

Land Vorarlberg, Bund und Montafon investieren in Barrierefreiheit, den zweigleisigen Ausbau eines Teilstücks und längere Bahnsteige. Auch in den Ausbau der Raaberbahn wird kräftig investiert

Das Land Vorarlberg, der Bund und der Gemeindeverband Stand Montafon investieren bis 2025 insgesamt 33,1 Millionen Euro in Erhalt und Ausbau der Montafonerbahn. Die vorgesehenen Mittel haben sich damit gegenüber früheren Investitionsprogrammen in die Privatbahn verdreifacht. Unter anderem sollen die Barrierefreiheit verbessert und zwischen St. Anton und Vandans ein zweigleisiger Abschnitt errichtet werden.

Mit rund 16,5 Millionen werden etwa 50 Prozent des Investitionsprogramms vom Bund finanziert. 12 Millionen Euro (36,4 Prozent) werden vom Land beigesteuert, 4,5 Millionen Euro (13,6 Prozent) vom Stand Montafon. Neben dem zweigleisigen Ausbau eines Teilstücks und der Verbesserung der Barrierefreiheit werden Eisenbahnkreuzungen angepasst und mehrere Bahnsteige verlängert, um mit neuen, kapazitätsstärkeren Garnituren umsteigefreie Verbindungen aus dem Rheintal und dem Walgau ins Montafon zu ermöglichen.

Die vorgesehenen Maßnahmen "entsprechen den Zielen des Mobilitätskonzepts Vorarlberg 2019 sowie dem Arbeitsprogramm der Landesregierung", erklärten Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesrat Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag in einer Aussendung: "Die Investitionen kommen sowohl der Bevölkerung und Einpendlerinnen als auch den Gästen der Talschaft zugute."

Die 1905 eröffnete Montafonerbahn ist knapp 13 Kilometer lang und führt von Bludenz über Lorüns, St. Anton im Montafon und Vandans nach Schruns. Sie war einst die erste elektrisch betriebene normalspurige Eisenbahn der österreichisch-ungarischen Monarchie. 2020 wurde eine knappe Million Fahrgäste befördert. Die Montafonerbahn steht im Besitz der Montafonerbahn Aktiengesellschaft. Hauptaktionär ist der Stand Montafon, der Gemeindeverband der zehn Montafoner Gemeinden im Süden Vorarlbergs, mit 54,5 Prozent der Anteile.

62 Millionen Euro für Raaber Bahn

In den nächsten Jahren werden 62 Millionen Euro in den Ausbau der Raaberbahn investiert, darauf habe man sich im Dezember verständigt, erklärte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag bei einem Besuch am Bahnhof Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Die Investitionen sollen die Raaberbahn noch klimafreundlicher machen, investiert wird etwa in neu energiesparende Triebwagen oder die Elektrifizierung der Strecke.

Der ÖBB-Rahmenplan 2022-2027 sieht insgesamt 18,2 Milliarden Euro Bahn-Investitionen vor, für Privatbahnen wie die Raaberbahn gebe es zusätzlich eine halbe Milliarde Euro. Fließen sollen die Mittel etwa in moderne Zuggarnituren, bessere Takte und attraktivere Bahnhöfe.

Auch jener in Wulkaprodersdorf wird ausgebaut, so sollen etwa weitere Fahrradboxen und E-Ladestationen dazu kommen. Die Raaberbahn ist hier seit 1933 tätig und beschäftigt am Standort 190 Mitarbeiter, das Unternehmen feiert dieses Jahr sein 150-Jahr-Jubiläum. Laut den Grünen wird bei diesem Bahnhof auch eine Überdachung der 350 Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen angedacht.

Auf der Strecke Deutschkreutz-Sopron-Wulkaprodersdorf-Wien gibt es künftig 21 Verbindungen pro Richtung an Werktagen und in der Hauptverkehrszeit einen Halbstundentakt. Drei neue Züge seien bereits seit Oktober 2021 in Betrieb, ab 2. Mai stünden den Pendlern fünf weitere moderne Garnituren zur Verfügung, so Hana Dellemann, Generaldirektorin Stellvertreterin der Raaberbahn.

