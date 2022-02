Mehr als die Hälfte der Wiener sind für die Impfpflicht

(c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

56 Prozent finden die Impfpflicht gut. Auch das PCR-Test-System und die weitergeführte 2G-Regel in der Gastronomie stieß bei der Online-Umfrage auf Zustimmung.

Die Wiener sind mit dem derzeitigen Corona-Kurs von Michael Ludwig zufrieden. Das ließ sich die Stadt Wien durch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Matzka bestätigen. Demnach ist eine überwiegende Mehrheit (87 Prozent) mit der Gesundheitsversorgung in Wien zufrieden. Auch das PCR-Test-System und die 2G-Regel in der Gastronomie stieß in der Online-Umfrage, die zwischen 8. und 14. Februar unter 1000 Teilnehmern durchgeführt wurde, auf Zustimmung.

Weniger Anklang, aber mit 56 Prozent immerhin noch bei mehr als die Hälfte, findet die Impfpflicht der Bundesregierung. Spannend hierbei sind die Unterschiede je nach Alter: Nur 44 Prozent der 30 bis 49-Jährigen, und 48 Prozent der 50 bis 59-Jährigen sprachen sich für die Impfpflicht aus. Die Zustimmung für die seit Februar geltenden Impfpflicht ist bei den unter 30-Jährigen (56 Prozent) und den über 60-Jährigen (70 Prozent) deutlich höher. Männer und Personen mit Matura befürworten die Impfpflicht zudem eher als Frauen bzw. Personen ohne Matura.

Zwei Drittel der Wiener sehen im PCR-Test-System in Wien einen sinnvollen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie, wobei sich nur 51 Prozent der Ungeimpften bzw. unvollständig Geimpften dafür aussprachen. Gefragt, ob die PCR-Tests weiter gratis angeboten werden sollen, waren jedoch 86 Prozent der Ungeimpften dafür (im Gegensatz zu 68 der Geimpften).

Dass Wien die 2G-Regel in der Gastronomie weiter beibehält, obwohl diese ab 19. Februar im restlichen Österreich außer Kraft tritt, finden 58 Prozent der Wiener gut - und auch 20 Prozent jener Menschen, die nicht oder nicht vollständig immunisiert sind.

