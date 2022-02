Verwaiste Otterbabys vereint am Valentinstag

Zwei Otterbabys wurden am Tag der Liebe zusammengeführt und haben sich auf Anhieb verstanden - beim Fischessen ohne Kerzenschein.

Die britische Tierschutzorganisation RSPCA spielte am Valentinstag wohl Amor und brachte zwei verwaiste Otterbabys zusammen, um deren Rehabilitation zu unterstützen. Das Otterweibchen Eve wurde in einer Mülltonne in Durham, im Nordosten Englands, gefunden, während das Ottermännchen Juniper, nein nicht Adam, in der Nähe von Catterick Garrison in North Yorkshire ausgesetzt wurde.

Aktuell befinden sie sich gemeinsam in einem Wildtierzentrum in Cheshire (England) und werden auf ihre Rückkehr in die freie Wildbahn vorbereitet. Das Valentinstags-Date der beiden Welpen umfasste ein „leckeres Fischessen und eine anschließende Kuscheleinheit“, teilte die RSPCA mit. Die Welpen würden es lieben, Zeit miteinander zu verbringen, heißt es weiter.

Zweisamkeit fürs Wohlbefinden

Abwechslung sei wichtig für das psychische Wohlbefinden der Otter, erklärte Lee Stewart, Leiter des Stapeley Grange Wildtierzentrums. „Die beiden genießen es, auf einer Koppel mit Stroh zu spielen und sich gegenseitig zu jagen. Nach tagelangem Herumtollen kuscheln sie sich gerne zusammen ein“, fügte er hinzu.

Die meisten erwachsenen Wildtiere würden innerhalb weniger Wochen wieder ausgewildert werden, die Otterbabys könnten bis zu zwölf Monate unter der Obhut des Zentrums bleiben. Sie werden erst in einem Alter und einer Größe freigelassen, in der sie auf natürliche Weise ihr Revier finden und verteidigen könnten. Für Eve und Juniper wird dies voraussichtlich im Laufe des Jahres sein.

(evdin)