Adeg Zell schließt sich Gastro-Großhändler Eurogast an

Eurogast betreibt künftig 16 Standorte in Österreich. Für heuer wird ein Umsatz von einer halben Milliarde Euro angestrebt.

Nach dem Rückzug der deutschen Handelskette Rewe/Adeg aus dem Cash&Carry-Geschäft wird sich die Adeg Zell am See GmbH mit ihren fünf Standorten dem Großhändler für Gastronomie und Hotellerie Eurogast anschließen. Die Gruppe verfügt damit ab 1. Mai über 16 Standorte in Österreich und einen Standort in Südtirol und strebt für heuer einen Umsatz von mindestens 500 Millionen Euro an, wie Geschäftsführer Peter Krug am Dienstag bei einem Mediengespräch ankündigte.

Die Zeller Gruppe, eine Vereinigung selbstständiger Pinzgauer Kaufleute mit fünf Cash&Carry-Standorten in Altenmarkt, Bad Hofgastein, Zell am See/Maishofen, Salzburg und Hall in Tirol, firmiert dann als Alpin Gastro Markt GmbH, die Märkte selbst werden unter dem Namen Eurogast geführt. Das neue Mitglied wird im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 110 Millionen Euro in die Gruppe einbringen. Der Marktanteil von Eurogast lag laut Krug in Vor-Corona-Zeiten bei 14 bis 15 Prozent, mit dem neuen Mitglied dürfte er nach seinen Angaben auf 18 bis 20 Prozent steigen. Im Bundesland Salzburg lag der Marktanteil von AGM (Adeg Großmärkte) bei etwa 30 Prozent.

"Mit dem angestrebten Rekordumsatz von 500 Millionen Euro sind wir ein starker Gegenpol zu den internationalen Konzernen und haben eine gewisse Größe, an der auch internationale Hersteller und Lieferanten nicht mehr vorbeikönnen", so Krug. Durch die neuen Standorte ist Eurogast künftig in allen Bundesländern außer Vorarlberg und Burgenland vertreten.

Bei der Suche nach einem neuen Partner seien drei Punkte entscheidend gewesen, sagte Rudolf Schwarzenbacher, geschäftsführender Gesellschafter der Adeg Zell am See GmbH: die regionale Verankerung, Handschlagqualität und eine Unternehmenspolitik, bei der nicht nur die Gewinnmargen, sondern auch der Mensch im Mittelpunkt stehe. Die neuen Mitglieder werden in die IT-Welt von Eurogast eingebunden, also etwa in den Webshop oder die Best.Friend-App. Auch Services wie Flugblätter, Aktionen im Großhandel und das Kundenmagazin stünden der Alpin Gastro Markt GmbH zur Verfügung.

Eurogast Österreich ist ab Mai ein Zusammenschluss von zehn privaten Gastronomiegroßhändlern. Die Unternehmensgruppe bietet seinen Kunden über 36.000 Produkte und beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Verkaufsfläche beträgt ab Mai rund 50.000 Quadratmeter. AGM bringt dabei etwa 250 Mitarbeiter und eine Verkaufsfläche von knapp 15.000 Quadratmeter ein.

