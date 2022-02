Ranking: Med-Uni Graz ist beste heimische "Jung-Uni"

Vier österreichische Universitäten schaffen es im „Young University Ranking“ unter die besten 100 Junguniversitäten weltweit. Konkret sind es die Medizin-Unis in Graz, Innsbruck und Wien sowie die Uni Klagenfurt. Und das, obwohl die Universitäten in den Bundeshauptstädten gar nicht so „jung“ sind.

Vier österreichische Universitäten sind im am Dienstag veröffentlichten "Times Higher Education Young University Ranking" auf Plätzen in der erweiterten Spitze gelandet. Beim Vergleich der in den vergangenen 50 Jahren "gegründeten" Einrichtungen platzierten sich die Medizin-Unis Graz, Innsbruck und Wien auf den Plätzen 20, 22 und 23, die Uni Klagenfurt kam auf Platz 77.

Als "Jung-Unis" gehen die heimischen Medizin-Unis aber nur durch, weil sie 2004 aus den schon vor Jahrhunderten gegründeten Unis Graz, Innsbruck und Wien ausgegliedert wurden und seither eigenständige Universitäten sind. Demgegenüber wurde die Uni Klagenfurt tatsächlich erst 1970 als Hochschule für Bildungswissenschaft gegründet, 1975 zur Universität für Bildungswissenschaften und 1993 zur Universität Klagenfurt umgewandelt. Die Platzierungen der Medizin-Unis entsprechen in etwa jenen des Vorjahrs (Graz: 21, Innsbruck: 19, Wien: 24), die Uni Klagenfurt verlor einige Plätze (Vorjahr: 48)

Gewinner-Uni zum Teil aus Zeitalter der Aufklärung

Auch international führen die Ranking-Regeln zu teils skurrilen Ergebnissen: Die auf Platz eins liegende Universite Paris Sciences & Lettres entstand 2010 aus einer Fusion mehrerer Einrichtungen, die zum Teil noch aus dem Zeitalter der Aufklärung stammen. Und auf Platz zwölf findet sich die im 13. Jahrhundert gegründete altehrwürdige Sorbonne - sie fand Eingang ins Ranking, weil (genau umgekehrt zu den drei Medizin-Unis in Österreich) 2018 eine andere Uni mit ihr fusioniert wurde.

Tatsächlich "jung" sind dagegen die Anfang der 1980er Jahre entstandene Nanyang Technological University in Singapur auf Platz zwei des Rankings sowie die in den 1990ern gegründete Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) auf Platz drei. Gerankt wird aufgrund mehrerer Indikatoren in den Bereichen Lehre, Forschung, Zitierungen, Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft und Internationalisierung.

