Wien lockert Quarantäneregeln an Schulen

Werden in einer Klasse mehrere Schülerinnen oder Schüler positiv auf das Coronavirus getestet, erfolgt in Zukunft eine Teilsperre für fünf Tage.

Geimpfte und genesen Kinder können ab 21. Februar auch bei mehreren Infektionsfällen in der Klasse weiter in die Schule gehen. Werden mehrere Schüler positiv getestet, wird somit nicht mehr die ganze Klasse nach Hause geschickt.

Geimpfte und genesene Kinder können ab nächster Woche in Wien auch im Falle von mehreren Infektionsfällen in einer Klasse weiter in die Schule gehen - es findet somit nur mehr eine Teilsperre statt. Das teilte das Büro von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) am Dienstag mit. Die neuen Regelungen der Gesundheitsbehörde gelten ab kommenden Montag (21. Februar), sie werden analog zu den bereits geltenden Lockerungen in Kindergärten gestaltet.

Werden in einer Klasse mehrere Schülerinnen oder Schüler positiv auf das Coronavirus getestet, so wird somit nicht wie bisher die gesamte Klasse nach Hause geschickt, sondern es erfolgt lediglich eine Teilsperre für fünf Tage. Ausreichend geimpfte Kinder - zwei Impfungen bis zum Alter von zwölf Jahren bzw. drei Teilimpfungen bei älteren Kids sind nötig - oder von der Omikron-Variante genesene Kinder können die Klasse weiterhin besuchen.

Regeln im Einklang mit Vorgaben vom Bund

Lediglich die positiv getesteten Kinder selbst und ungeimpfte bzw. nicht genesene Schulkinder werden als Kontaktperson abgesondert. Die Neuregelung durch die Gesundheitsbehörde (MA15) steht laut Stadtratsbüro im Einklang mit den aktualisierten Vorgaben des Gesundheitsministeriums - und werde eine Erleichterung für zahlreiche Kinder und deren Eltern mit sich bringen, zeigt man sich dort überzeugt.

Unverändert bleibt die Regelung bei einem einzigen Infektionsfall in der Klasse: Dann wird (ohne das betroffene Kind) normal weiter unterrichtet.

„Lockern, wo möglich"

"Es ist wichtig, dass alle Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie an Wiener Bildungseinrichtungen immer adaptiert und wo es möglich ist, gelockert werden. Genau das tun wir ab kommendem Montag in den Wiener Schulen, indem wir genesene und geimpfte Schülerinnen und Schüler im Falle einer Infektion in der Klasse nicht mehr automatisch nach Hause schicken. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Neuregelung mehr Planbarkeit und Verlässlichkeit gewährleisten können und diese Maßnahme ein weiterer Schritt in Richtung eines geordneten Unterrichts an Wiener Schulen, wie wir ihn vor der Pandemie kannten, sein wird", betonte Wiederkehr.

Im Bildungsministerium verwies man darauf, dass die geltenden Schulverordnungen aufrecht bleiben. "Das ist eine Maßnahme der Gesundheitsbehörde. Unsere Regelung im Schulbereich ist damit kompatibel und bleibt vorerst bestehen, denn auf Ebene der Bildungslandesrät/innen gibt es den Wunsch nach einer einheitlichen Vorgehensweise." In den anderen Bundesländern bleiben daher die derzeitigen Regelungen aufrecht - außer sie beschließen eine ähnliche Vorgehensweise wie Wien.

(APA)