Trixi Schuba: „Walijewa kam unschuldig zum Handkuss“

Trixi Schuba gewann 1972 Gold in Sapporo, wundert sich über die Dopingcausa von Kamila Walijewa, vermisst Österreichs Talente - und dreht zur Kür und Pflicht der Gegenwart Pirouetten in Nostalgie und Erinnerung.

Die Presse: Der Dopingvorwurf gegen Kamila Walijewa hat Eiskunstlaufen weltweite Aufmerksamkeit beschert, leider negative. Wie sehen Sie die Causa?



Beatrix Schuba: Ich glaube, dass hier ein Mädchen unschuldig zum Handkuss kam, denn als 15-Jährige wird sie den Verantwortlichen vertraut haben. Ich hätte es in so einem Fall wahrscheinlich auch nicht gewusst, denn ich habe meinen Trainern vertraut, vielleicht hätte meine Mama noch ein bisserl Acht gegeben. Aber ich kann nicht mitreden, denn ich habe nie gedopt. Für den Sport ist es sehr traurig, und wenn sie wirklich gedopt hat, natürlich besonders für die sauberen Läuferinnen. Für das Mädchen wird es psychisch sehr schwer, dabei ist es grandios, was man mit 15 aufs Eis zaubern kann.