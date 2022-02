„Ein Krieg gegen die Ukraine wäre in vielerlei Hinsicht pervers“

Russische Soldaten in einer Ehrengarde anlässlich des Besuchs des deutschen Kanzlers Scholz in Moskau.

Der russische Star-Politologe Dmitri Trenin ist überzeugt, dass es nicht zu einer Ukraine-Invasion kommt.

Die Presse: Die USA werden nicht müde, davor zu warnen, dass Russland in der Ukraine einmarschieren könnte. Glauben Sie, dass eine Invasion bevorsteht?

Dmitri Trenin: Ich habe das seit Beginn des russischen Truppenaufmarsches nie geglaubt und glaube es auch jetzt nicht.

Warum? Weil der Preis zu hoch wäre?

Nicht nur deswegen. Für die Russen wäre ein Krieg gegen die Ukraine so, wie wenn Deutschland Österreich angriffe.

Ein Feldzug gegen die Ukraine wäre also in Russland nicht populär.

Ein solcher Krieg gegen die Ukraine wäre in vielerlei Hinsicht pervers. Und so denkt auch die Führung in Moskau.

Weshalb hat Präsident Putin dann 130.000 Soldaten zusammengezogen?