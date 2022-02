Alles wird teurer und niemand will schuld sein

Die Preise steigen, aber keiner möchte etwas damit zu tun haben. Beim heiklen Thema Lebensmittel läuft der größte Eiertanz: Bauern, Industrie und Händler liegen im Clinch und packen alte Tricks aus.

Der Mensch muss nicht viel. Aber er muss „warm wohnen, und satt zu essen haben, wenn sich die bessere Natur in ihm regen soll“, wusste der deutsche Dichter Friedrich Schiller schon vor 240 Jahren. Hungersnot und Kältetod drohen in Österreich heute zum Glück niemanden mehr. Aber etwas ist geblieben: Denn nur selten reagieren Menschen derart empfindlich, wie wenn die Kosten für die Deckung dieser Grundbedürfnisse steigen.

Genau das passiert gerade. Die Preise für Strom, Benzin und Erdgas gehen seit Monaten durch die Decke. Die Lebensmittel seien als nächstes an der Reihe, schreiben die Münchener Ökonomen des ifo-Instituts. Zwei Drittel der Hersteller planten demnach in den kommenden Monaten die Preise anzuheben. In Österreich ist die Inflation im Lebensmittelbereich 2021 mit 0,8 Prozent noch sehr verhalten ausgefallen. Nur vereinzelt wird an der Preisschraube gedreht. Tschibo verteuert den Kaffee, Schlumberger den Sekt, die Bäcker legen beim Semmelpreis nach. Die Schuld für all diese unpopulären Schritte will niemand auf sich nehmen. Aber gibt es überhaupt einen „Schuldigen“ für die höheren Nahrungsmittelpreise?