30 Jahre Kinderbücher: Hildegard Gärtner im Gespräch

Hildegard Gärtner führte den Wiener Jungbrunnen-Verlag 30 Jahre. Sie setzte sich für eine Kinderliteratur ein, die vieles sein darf. Nur nicht banal.

Was macht ein gutes Kinderbuch aus? Diese Frage (in allen Details) beschäftigte Hildegard Gärtner als Verlagsleiterin 30 Jahre. Sie sträubte sich dabei stets gegen einen Anspruch, den viele stellen: dass ein Kinderbuch eine pädagogische Botschaft braucht und zur Erziehung beitragen soll. „Ein Kinderbuch muss im Kind die Neugier erwecken auf all das, was möglich ist. Das wäre mein Ansatz“, sagt Gärtner. Seit Langem kämpft sie um literarische Anerkennung für die Kinderliteratur.

Viele würden sich zutrauen, ein Kinderbuch zu schreiben, erzählt sie: Väter in Karenz etwa („die Mütter haben offensichtlich weniger Zeit“), aber auch häufig Großeltern. „Wir bekommen grob geschätzt 30 ungefragt eingesandte Manuskripte pro Monat. Von denen werden vielleicht ein bis zwei Prozent verwirklicht.“ Die Aufgabe wird oft unterschätzt: Es sei „verflixt schwierig“, einen einfachen Text zu machen, der auch einen guten Inhalt hat, sagt Gärtner. Die meisten Bücher entstehen in langer Zusammenarbeit.