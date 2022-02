Salzburg fordert Bayern: Die Zutaten für eine Sensation

Österreichs Meister möchte das Achtelfinal-Hinspiel nicht bloß genießen, sondern siegen. Wie kann das gegen Bayern gelingen?

Diesen Steilpass der Politik nahm Salzburg liebend gern an. Erst am Samstag waren die bundesweiten Zugangsbeschränkungen gefallen, Österreichs Fußballmeister darf heute Abend (21 Uhr, live Sky, dazn, Servus TV) im wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte also vor vollen Tribünen, sprich 29.520 Zuschauern, in Wals-Siezenheim einlaufen. Als Stargast im Champions-League-Achtelfinale heißt man Bayern München willkommen, die Vorfreude ist grenzenlos. Und ja, Salzburg träumt von der Sensation.

Bloß, wie realistisch ist diese, und was wird es dafür brauchen? Salzburg ist gut in das Jahr 2022 gestartet, nach einer traditionell langen Winterpause in Österreich gab es mit Siegen über den Lask (3:1) und Rapid (2:1) eine Auffrischungsimpfung für das Selbstvertrauen. Alles hat in diesen zwei Spielen freilich noch nicht funktioniert, so mancher Angriff wirkte noch nicht gut ausreichend einstudiert. 180 Minuten der Vorbereitung auf ein Duell mit Bayern München sind wahrlich nicht viel, die Deutschen haben im Vergleich bereits fünf Partien in den Beinen, also ein nicht zu unterschätzendes Plus an Spielpraxis.